Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ледяной щит дал трещину: почему океан внезапно начал плавить Антарктиду изнутри
Сумка с сюрпризом: жительница Йошкар-Олы подарила аферистам восемь тысяч одним кликом
Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен
Красивые номера перестают быть привилегией: водителей могут избавить от переплат за комбинации
Под ковш экскаватора: прокуратура Челнов объявила охоту на авторов нелегальной свалки
Парад брендов окончен: привычные банкоматы уступают место единой национальной сети устройств
Надымили на уголовку: в Чебоксарах полиция вынесла вейп-шопы на 6 миллионов рублей
Тревога среди соседей: большинство жителей Польши ждут негативных последствий от событий в Заливе
Версия о взрыве газа отвергнута: следователи сопоставляют данные камер и характер разрушений в Севастополе

Смерть конвейеров — эпоха печати: американские ракеты теперь штампуют в обычных контейнерах

Мир

Американский ВПК пытается вылечиться от хронического ожирения при помощи технологий печати. Компания Divergent Technologies выкатила решение, которое превращает производство крылатых ракет из монументального возведения соборов в сборку мебели из IKEA. Весь корпус боеприпаса теперь выплевывает 3D-принтер, сокращая ценник в десять раз. Если раньше одна единица обходилась бюджету в безумные $2-6 млн, то теперь "печать" стоит от $200 тыс. до $500 тыс. Это не просто экономия, это смена физики войны.

Запуск ракеты из РСЗО Himars
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты из РСЗО Himars

Логика печати: почему это меняет правила игры

Старая школа авиастроения — это тысячи заклепок, уникальные пресс-формы и логистический ад. Divergent предлагает выкинуть это на свалку истории. Их система позволяет штамповать детали без перенастройки станков. Сегодня принтер печатает крыло для ракеты, завтра — элемент шасси. В условиях, когда эффективность ПВО западного образца ставится под вопрос из-за дороговизны противоракет, США ищут способ завалить противника дешевым "железом".

"Это попытка перевести количество в качество. Когда ракета стоит как элитная недвижимость, вы бережете каждый выстрел. Когда она стоит как люксовый внедорожник, вы начинаете работать площадями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Снижение стоимости в 10 раз — это приговор для традиционных гигантов вроде Lockheed Martin. Если стартап из Калифорнии может собрать ракету в морском контейнере, то зачем содержать заводы площадью в несколько гектаров? Весь производственный цикл Divergent упакован в стандартный 40-футовый металлический ящик. Это делает "завод" мобильным и практически неуловимым для разведки.

Война контейнеров и гибкость конвейера

Главная фишка не в самом 3D-принтере, а в софте и модульности. Инженерам не нужно ждать месяцами, пока изготовят литейную форму. Они меняют код в программе, и через несколько часов готово новое изделие. В условиях, когда геополитика Ближнего Востока и Восточной Европы требует мгновенных поставок, такая скорость становится решающим фактором.

Параметр Традиционное производство 3D-печать (Divergent)
Стоимость ракеты $2 000 000 — $6 000 000 $200 000 — $500 000
Площадь цеха Огромные авиазаводы Морской контейнер
Переналадка Месяцы на смену оснастки Мгновенно через ПО

Однако стал дешевле не только процесс, но и сама логика. Все принтеры спроектированы и собраны внутри США. Это попытка избежать зависимости от китайских комплектующих, которая сейчас душит американскую промышленность. Пока флот США сталкивается с новыми угрозами в Персидском заливе, Пентагон судорожно ищет способ быстро восполнять арсеналы прямо на месте.

"Проблема не в том, чтобы напечатать корпус, а в том, чтобы начинить его электроникой и ГСН. Налоговые риски и цепочки поставок микрочипов никуда не делись. Печать — лишь половина дела", — отметила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Технологический риск и кадровый голод

Несмотря на успех Divergent, у американского ВПК есть "скелеты в шкафу". Быстрое внедрение аддитивных технологий требует специфических кадров, которые в Штатах внезапно стали дефицитом. На фоне того, как загадочным образом фиксируется исчезновение ученых оборонного сектора, надежда на "умные принтеры" выглядит как попытка заменить людей алгоритмами. Но алгоритмы не воюют.

"Экономика войны теперь строится на износе. Кто быстрее и дешевле произведет расходный материал, тот и диктует условия на переговорах. Масштабирование такой печати — это прямой вызов классическим оборонным бюджетам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Агрессивная стоимость новых ракет может обрушить акции традиционных подрядчиков. Но есть нюанс: напечатанный из порошка металл ведет себя иначе, чем кованый. Пока Пентагон тратит миллиарды на муляжи и старые системы ПВО, реальная проверка "принтерных" ракет в бою еще впереди. Если они окажутся ненадежными, десятикратная экономия превратится в стопроцентный убыток.

Ответы на популярные вопросы о ракетных технологиях

Почему 3D-печать дешевле традиционного производства?

Она исключает затраты на изготовление сложной оснастки, штампов и литейных форм. Меньше отходов материала и меньше рабочих часов на сборку каждой единицы.

Может ли такая ракета нести ядерный заряд?

Технически корпус может быть адаптирован под любую полезную нагрузку, однако точность и надежность напечатанных конструкций для ядерного оружия требуют жесткой сертификации.

Где производятся эти 3D-принтеры?

Весь цикл разработки и сборки оборудования Divergent Technologies находится на территории США, что минимизирует риски внешних санкций и вмешательства в цепочки поставок.

Насколько прочны напечатанные корпуса?

Используются специальные металлические порошки и лазерное спекание, что позволяет деталям выдерживать полетные нагрузки, сопоставимые с традиционными алюминиевыми сплавами.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Роковой звонок Трампа поджег Залив: тайный разговор стал истинной причиной атаки на Иран
Мир. Новости мира
Роковой звонок Трампа поджег Залив: тайный разговор стал истинной причиной атаки на Иран
Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы
США и Канада. Новости и аналитика
Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Мир. Новости мира
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Последние материалы
Ловушка в области талии: как сочетать брюки с джемпером, чтобы не превратить фигуру в катастрофу
Версия о взрыве газа отвергнута: следователи сопоставляют данные камер и характер разрушений в Севастополе
Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России
Михаил Ланцман: как российский математик создал EdTech-платформу для тысяч репетиторов
Политический тюнинг не прошёл техосмотр: референдум в Италии сломал планы Мелони
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Лактобациллы ушли в отставку: почему микрофлора перестает держать оборону при болезни
Горькое пророчество в деталях: политические прогнозы Жириновского двадцатилетней давности оживают
Крик больной правды и полового психоза. Судорожная любовь на мешках под крысиную музыку... — писала газета Русское слово 24 марта 1908 года
Орбитальный ответ Маску: первая партия серийных спутников уже вышла на связь с Землёй
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.