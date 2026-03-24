Тревога среди соседей: большинство жителей Польши ждут негативных последствий от событий в Заливе

Мир

Польша обнаружила себя в роли пассажира самолета, у которого задымился двигатель где-то над пустынями Ближнего Востока. Пока Вашингтон и Тель-Авив взвешивают пороховой заряд для удара по Ирану, рядовой поляк начинает судорожно проверять ремни безопасности. Опрос центра Instytut Badań Pollster вывалил на стол неудобную правду: 54% граждан уверены, что кампания против Персии ударит рикошетом прямо по Гданьску и Кракову.

Флаг Польши
Фото: commons.wikimedia.org by Łukasz Golowanow is licensed under Wikimedia Commons
Страх как национальная валюта

Геополитика — штука жестокая. Ты можешь сколько угодно считать себя "щитом Европы", но когда роковой звонок Трампа поджигает Залив, искры летят через океан. Польское общество расколото. Пока 40% оптимистов делают вид, что Иран — это далеко и почти неправда, большинство чувствует: старая система безопасности трещит по швам. Это не просто цифры соцопроса, это диагноз коллективной тревоги.

"Общественное мнение в Польше всегда крайне чувствительно к любым потрясениям в рамках НАТО. Если лидер альянса втягивается в масштабную воронку на Востоке, поляки закономерно боятся оголения восточного фланга Европы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Покер на пороховой бочке

Варшава долго и старательно выстраивала образ главного союзника США, но теперь этот статус превращается в токсичный актив. Когда ультиматум Трампа получает жесткую отповедь от Тегерана, Польша понимает: в случае большой заварухи снабжение и логистика потребуют ресурсов, которые могли бы пойти на защиту её собственных границ. Масла в огонь подливает и технологический аспект: современные системы слежения, такие как китайская нейросеть MizarVision, делают любые передвижения союзников прозрачными для противника.

Отношение к конфликту Процент опрошенных поляков
Видят прямую угрозу безопасности 54%
Считают ситуацию безопасной 40%
Не определились с позицией 6%

Данные исследования, проведенного 10-11 марта, показывают: даже на фоне внутренних проблем поляков больше всего заботит устойчивость их "крыши" в Вашингтоне. Ведь если иранская кампания США затянется, Белому дому станет не до восточноевропейских амбиций. К тому же, стальной заслон Тегерана в Ормузском проливе способен обрушить мировые рынки быстрее, чем любая санкционная дубина.

"Рынок энергоносителей мгновенно реагирует на любые признаки эскалации. Для Польши, которая только-только перестроила свои цепочки поставок, любой скачок цен на дизель и бензин — это удар ниже ватерлинии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Экономический счет за чужую партию

Не стоит забывать, что война — это прежде всего калькулятор. Затяжная война на Ближнем Востоке высасывает ликвидность из мировой экономики. Польша, как часть европейского организма, рискует получить инфляционный шок. Пока Тегеран выставляет своего теневого переговорщика Галибафа, Варшава считает убытки. Даже провал западной разведки в прогнозах по Ирану намекает на то, что легкой прогулки не будет.

"Макроэкономические риски сегодня неотделимы от военных карт. Если конфликт парализует торговые пути, никакие внутренние реформы или помощь ЕС не спасут польский бюджет от дефицита", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

В итоге Польша замерла в ожидании. Опрос показал, что люди больше не верят в "географическую неприкосновенность". Когда мир превращается в одну большую коммунальную квартиру, пожар на кухне в Заливе обязательно закоптит потолок в гостиной над Вислой.

Ответы на популярные вопросы о польских настроениях

Почему поляки боятся войны так далеко от своих границ?

Это прагматизм. Эскалация оттягивает внимание и ресурсы США, которые Польша считает своей единственной гарантией безопасности против восточного соседа.

Связаны ли эти опасения с ценами на топливо?

Напрямую. Конфликт в Ормузском проливе — это гарантированный взлет цен на нефть, что для польской экономики равносильно добровольному параличу.

Как польские власти реагируют на такие настроения?

Официальная Варшава старается сохранять лицо верного союзника, но данные опросов заставляют политиков действовать осторожнее в вопросах прямой поддержки военных операций.

Может ли этот страх изменить внешнюю политику Польши?

Вряд ли Варшава откажется от курса на США, но давление внутри страны может вынудить их требовать от Вашингтона больше гарантий именно для европейского театра действий.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
