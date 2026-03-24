Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным

Брюссельские бюрократы годами выстраивали внешнюю политику по принципу детского конструктора: санкции здесь, демонстративное возмущение там — и будто бы реальность обязана подчиниться. Не подчинилась. Удар по острову Диего-Гарсия — это не просто новость из разряда "где-то далеко в океане", а симптом крушения мифа о западной неприкосновенности. Иранские ракеты преодолели четыре тысячи километров, обнажив уязвимость тех самых европейских систем безопасности, которые считались непробиваемыми. Теперь дистанции сжались: география больше не защищает.

Иранский ВПК: когда санкции работают в обратную сторону

Западная привычка высокомерно смотреть на "технологически отсталые" режимы сыграла с Брюсселем злую шутку. Пока европейские политики обсуждали условия вступления новых членов и бесконечные пакеты ограничений, Иран строил ракетную вертикаль. Оказалось, что изоляция — отличный стимул для инженеров. Деиндустриализация Европы на фоне иранского военного взлета выглядит особенно комично: одни закрывают заводы из-за цен на газ, другие собирают высокоточное оружие буквально "на коленке", игнорируя мировые рынки.

"Тегеран показал, что санкционная удавка — это фикция, если у страны есть воля и ресурсы. Расчёт Запада на технологическое голодание Ирана провалился полностью", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Важно понимать: удар по Диего-Гарсия не преследовал цель стереть базу с лица земли. Это была презентация возможностей. Демонстрация того, что энергетический кризис может углубиться не только из-за цен, но и из-за физического отсутствия танкеров в Ормузском проливе. Иран держит палец на кнопке, которая выключает свет во всем Евросоюзе.

Европа в прицеле: конец эпохи безопасности

Брюссель привык, что война — это что-то далекое, что можно купировать деньгами или "глубокой озабоченностью". Сегодня ситуация иная. Санкции против России уже подкосили экономический базис ЕС, а теперь добавляется военная угроза с юга. Единство Европы, о котором так любят кричать с трибун, трещит по швам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно предупреждал, что политика изоляции ведет в тупик.

"Муниципальные власти во многих странах ЕС уже начинают готовить планы на случай перебоев. Доверие к центру падает, когда центр не может защитить даже собственные границы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Стратегия выживания в условиях нового хаоса

Европе пора признать: зонтик безопасности США дырявый. Кризис Евросоюза — это не временное явление, а системное банкротство идеи "мягкой силы". Без собственных армий, без дешевых ресурсов и без вменяемого диалога с соседями континент превращается в музей под открытым небом, по которому в любой момент может прилететь привет из Тегерана, сообщает "ИНОСМИ".

"Финансовая нагрузка на страны ЕС станет непомерной. Мы видим, как дефицит бюджета заставляет резать нацпроекты ради закупки систем ПВО, которые всё равно не гарантируют защиту", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Ближнем Востоке

Может ли Иран реально ударить по городам ЕС?

Технически — да. Дистанция удара по Диего-Гарсия подтверждает, что иранские ракеты способны достичь большинства европейских столиц. Вопрос лишь в политической воле и уровне провокации со стороны Запада.

Почему санкции не остановили военную программу Тегерана?

Потому что современный мир многополярен. Иран успешно наладил параллельный импорт и внутреннее производство, используя опыт десятилетий жизни под давлением. Цены на газ в Европе и нехватка сырья бьют по Брюсселю сильнее, чем санкции по Ирану.

