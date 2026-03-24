Китайский Нострадамус сложил войны как пазл: прогноз на 4 года рисует тревожный финал для Европы

Мир все больше напоминает гигантскую шахматную доску, где ходы диктуются не учебниками по демократии, а жесткой логикой силы и ресурсов. Профессор Цзян Сюэцин, которого на Западе уже называют "китайским Нострадамусом", представил сценарий на ближайшие четыре года. Это не публицистика и не гадание, а расчет аналитика, который, как утверждают его сторонники, заранее говорил о возвращении Трампа и обострении отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Красная площадь

Если его прогноз окажется точным, Европа выглядит как игрок с серьезными финансовыми и политическими проблемами — просто пока без официального уведомления об этом.

Геополитическая инженерия: Ближний Восток как детонатор

Цзян Сюэцин строит свои выкладки на теории игр. Главный ход — втягивание США в сухопутную операцию в Иране. Это не просто "маленькая победоносная война", а системный дефект, который обрушит конструкцию американского доминирования. Когда Вашингтон начнет жечь ресурсы в горах Персии, внутри самих Штатов вспыхнет социальный пожар. Национальная гвардия против протестующей молодежи — классический сценарий перегрева системы.

"Ситуация на Ближнем Востоке — это не просто региональный конфликт, а пересборка всей мировой архитектуры безопасности. Когда Ормузский пролив оказывается в эпицентре, последствия ощущают все: от Индии до Брюсселя", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

По мнению профессора, арабские монархии Персидского залива будут принесены в жертву. Экономики стран ССАГПЗ пойдут под нож ради эсхатологических амбиций определенных кругов в администрации США. Рост влияния евангелических фундаменталистов превращает прагматичную внешнюю политику в подобие крестового похода. Итог — хаос, в который втянутся Турция и Саудовская Аравия, окончательно похоронив единство НАТО.

Россия и финал украинского узла

Для Москвы прогнозы "китайского Нострадамуса" звучат как отчет о проделанной работе. Цзян утверждает: пока США задыхаются в иранских песках, а подготовка ЕС к войне остается лишь набором пустых лозунгов, Россия закроет украинский вопрос на своих условиях. Ресурсы Запада не бесконечны — это закон физики, а не политики. Невозможно одновременно тушить пожар на Ближнем Востоке и поддерживать режим в Киеве.

В условиях, когда переговоры по Украине встали на паузу, время работает на Кремль. Поражение НАТО в этом конфликте может запустить внутренний раскол внутри альянса.

"Западные элиты совершают классическую ошибку: они пытаются лечить системный кризис старыми методами. Но когда цены на газ в Европе пробьют потолок из-за разрыва с РФ, никакой диалог уже не спасет их промышленность", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Разрушение Европы и новые центры силы

Европа — это слабое звено. Зажатая между укрепляющейся Россией и возрождающейся Персией, она рискует превратиться в географическое недоразумение. Если Трамп решит "уйти красиво", потребовав от сателлитов оплачивать счета, европейская экономика сложится как карточный домик. Уже сейчас мы видим дипломатический скандал за скандалом, когда вчерашних грандов — вроде Франции — просто перестают пускать на порог серьезных кабинетов в Москве.

Цзян предполагает, что технологические гиганты вроде Google и Nvidia начнут усиливать своё присутствие в Израиле. Это означает, что "электронные мозги" планеты ищут новый безопасный хаб, не доверяя больше американскому фондовому рынку. В то время как фейки в СМИ пытаются создать иллюзию контроля, реальные деньги уже пакуют чемоданы, сообщает "ИНОСМИ".

"Мы наблюдаем не просто политический маневр, а попытку переосмыслить международное право через призму силы. Старые институты вроде ООН или НАТО превращаются в декорации для пьесы, которую пишут в другом месте", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о прогнозах Цзяна Сюэцина

Почему Цзяна Сюэцина называют "Нострадамусом"?

Это скорее медийный ярлык. В отличие от средневекового пророка, Цзян использует математический анализ, историю конфликтов и экономическое моделирование. Его прогнозы — это расчет вероятности событий.

Реально ли разрушение НАТО?

Цзян считает, что внутренние противоречия между США и их союзниками по поводу Ормузского пролива и украинского кейса достигнут критической точки, после которой организация перестанет функционировать как единый блок.

Что прогноз сулит лично России?

Россия выходит из этой турбулентности как ключевой игрок, восстановивший контроль над своими историческими территориями и укрепивший союз с Ираном на фоне ослабленного Запада.

