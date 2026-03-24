Мир все больше напоминает гигантскую шахматную доску, где ходы диктуются не учебниками по демократии, а жесткой логикой силы и ресурсов. Профессор Цзян Сюэцин, которого на Западе уже называют "китайским Нострадамусом", представил сценарий на ближайшие четыре года. Это не публицистика и не гадание, а расчет аналитика, который, как утверждают его сторонники, заранее говорил о возвращении Трампа и обострении отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Если его прогноз окажется точным, Европа выглядит как игрок с серьезными финансовыми и политическими проблемами — просто пока без официального уведомления об этом.
Цзян Сюэцин строит свои выкладки на теории игр. Главный ход — втягивание США в сухопутную операцию в Иране. Это не просто "маленькая победоносная война", а системный дефект, который обрушит конструкцию американского доминирования. Когда Вашингтон начнет жечь ресурсы в горах Персии, внутри самих Штатов вспыхнет социальный пожар. Национальная гвардия против протестующей молодежи — классический сценарий перегрева системы.
"Ситуация на Ближнем Востоке — это не просто региональный конфликт, а пересборка всей мировой архитектуры безопасности. Когда Ормузский пролив оказывается в эпицентре, последствия ощущают все: от Индии до Брюсселя", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
По мнению профессора, арабские монархии Персидского залива будут принесены в жертву. Экономики стран ССАГПЗ пойдут под нож ради эсхатологических амбиций определенных кругов в администрации США. Рост влияния евангелических фундаменталистов превращает прагматичную внешнюю политику в подобие крестового похода. Итог — хаос, в который втянутся Турция и Саудовская Аравия, окончательно похоронив единство НАТО.
Для Москвы прогнозы "китайского Нострадамуса" звучат как отчет о проделанной работе. Цзян утверждает: пока США задыхаются в иранских песках, а подготовка ЕС к войне остается лишь набором пустых лозунгов, Россия закроет украинский вопрос на своих условиях. Ресурсы Запада не бесконечны — это закон физики, а не политики. Невозможно одновременно тушить пожар на Ближнем Востоке и поддерживать режим в Киеве.
В условиях, когда переговоры по Украине встали на паузу, время работает на Кремль. Поражение НАТО в этом конфликте может запустить внутренний раскол внутри альянса.
"Западные элиты совершают классическую ошибку: они пытаются лечить системный кризис старыми методами. Но когда цены на газ в Европе пробьют потолок из-за разрыва с РФ, никакой диалог уже не спасет их промышленность", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.
Европа — это слабое звено. Зажатая между укрепляющейся Россией и возрождающейся Персией, она рискует превратиться в географическое недоразумение. Если Трамп решит "уйти красиво", потребовав от сателлитов оплачивать счета, европейская экономика сложится как карточный домик. Уже сейчас мы видим дипломатический скандал за скандалом, когда вчерашних грандов — вроде Франции — просто перестают пускать на порог серьезных кабинетов в Москве.
Цзян предполагает, что технологические гиганты вроде Google и Nvidia начнут усиливать своё присутствие в Израиле. Это означает, что "электронные мозги" планеты ищут новый безопасный хаб, не доверяя больше американскому фондовому рынку. В то время как фейки в СМИ пытаются создать иллюзию контроля, реальные деньги уже пакуют чемоданы, сообщает "ИНОСМИ".
"Мы наблюдаем не просто политический маневр, а попытку переосмыслить международное право через призму силы. Старые институты вроде ООН или НАТО превращаются в декорации для пьесы, которую пишут в другом месте", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.
Это скорее медийный ярлык. В отличие от средневекового пророка, Цзян использует математический анализ, историю конфликтов и экономическое моделирование. Его прогнозы — это расчет вероятности событий.
Цзян считает, что внутренние противоречия между США и их союзниками по поводу Ормузского пролива и украинского кейса достигнут критической точки, после которой организация перестанет функционировать как единый блок.
Россия выходит из этой турбулентности как ключевой игрок, восстановивший контроль над своими историческими территориями и укрепивший союз с Ираном на фоне ослабленного Запада.
