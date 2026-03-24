Канадская военная машина в Арктике напоминает старый холодильник, который вытащили на мороз: шумит много, толку ноль, а дверца намертво примерзла. Операция Nanook-Nunalivut превратилась в реалити-шоу о выживании, где главным победителем стал термометр. Когда на улице -60°C, геополитические амбиции Оттавы сжимаются быстрее, чем металл их хваленых гаубиц.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Хозяйственные постройки в снегу

Замёрзшая сталь: почему Chinook не взлетел

Арктика не прощает ошибок проектирования. Канадцы построили ангар для вертолетов, но сэкономили на отоплении. В итоге отапливалась только та часть здания, где нет ворот. Гениальное инженерное решение привело к предсказуемому финалу: ворота заклинило льдом. Вертолет Chinook, чьи системы по паспорту отказывают уже при -40°C, остался запертым в железной коробке, пока снаружи завывала настоящая полярная ночь.

"Техника НАТО традиционно изнежена. Они привыкли к комфортным условиям и логистике, которая работает как часы. В условиях реального Севера, где смазка превращается в камень, их превосходство испаряется", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Попытки канадской армии имитировать присутствие в регионе выглядят жалко на фоне того, как Дональд Трамп заглядывается на соседние территории. Пока Оттава греет ангары, Вашингтон всерьез обсуждает, что Гренландия может сменить хозяина. Канадцы рискуют остаться не только без работающей техники, но и без союзников, которые предпочтут забрать Арктику в свои руки "для порядка".

Артиллерийский курьез на краю земли

С гаубицами M777 вышло ещё смешнее. Одну установку расколотили при транспортировке — она просто не выдержала тряски по ледяным торосам. Вторую берегли как зеницу ока, но так и не выстрелили. Причина? Метель. Командование испугалось, что канонада и снежная пыль парализуют работу единственного гражданского аэропорта поблизости. Если военные боятся помешать гражданским рейсам во время учений, то как они планируют отражать реальную угрозу?

Объект Результат учений
Вертолеты Chinook Заблокированы в замерзшем ангаре
Гаубицы M777 Сломана станина, стрельбы отменены
Инфраструктура Отсутствует отопление ключевых узлов

"Канада пытается играть в высшей лиге, не имея даже формы для тренировок. Мы видим деградацию системы управления: отсутствие координации между инженерными службами и боевым командованием", — отметил в интервью Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Инфраструктурный вакуум и российская тень

Пока канадский полковник впадает в депрессию от вида замерзшего масла, эксперты обсуждают дипломатические промахи западных стран в регионе. Иллюзия контроля над Севером рассыпается. Оказывается, что арктический суверенитет — это не подпись под декларацией, а способность завести двигатель при -50. У Оттавы с этим явные проблемы.

Россия тем временем строит ледоколы и автономные базы. США, глядя на беспомощность Канады, всё чаще задумываются об аннексии стратегических островов. НАТО в растерянности: их северный фланг держится на честном слове и дырявых канадских ангарах, сообщает RuNews24.ru.

"Международные отношения в Арктике переходят в фазу жёсткого реализма. Если ты не можешь защитить свою территорию физически, её защитит кто-то другой", — объяснила Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о канадских учениях

Почему канадская техника не справилась с морозом?

Большинство образцов вооружения проектировалось для условий Европы или Ближнего Востока. Предел эксплуатации в -40°C для Арктики является недостаточным, а дополнительные системы подогрева оказались неэффективными или отсутствовали вовсе.

Как провал учений повлияет на позиции НАТО?

Это чёткий сигнал союзникам, что северный коридор практически открыт. Неспособность Канады обеспечить базовую логистику ставит под вопрос жизнеспособность любых коллективных планов обороны в этом регионе.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Владимир Орлов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
