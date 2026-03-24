Геополитический механизм заклинило. Пока Дональд Трамп упражняется в эпистолярном жанре, выписывая Ирану отложенный ультиматум, Тегеран перешел от слов к кинетической энергии. Ракетный салют по катарским газовым хабам превратил хваленую американскую ПВО в декоративный забор. Это не просто локальный инцидент, а демонстративный демонтаж зонтика безопасности НАТО над Ближним Востоком.

Война в Иране
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Война в Иране

Кто позвал в Киев натовское командование

Впервые за четыре года в Киев десантировался топ-менеджмент НАТО под руководством адмирала Пьера Вандея. Официальная версия — "трансформация" и обмен опытом. На деле это попытка латания дыр. Пока Вашингтон верит в стеклянное небо Пентагона, украинские поля превратились в полигон, где западные уставы горят вместе с техникой. Теперь НАТО хочет не учить, а учиться: как выживать там, где спутниковый мониторинг лишает операции любого эффекта внезапности.

"Приезд адмирала Вандея — это признание факта: натовская доктрина не работает в условиях СВО. Они едут за 'боевым экспортом' навыков ВСУ, потому что их собственные учебники давно превратились в макулатуру", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Украинская сторона перестала отправлять солдат на заграничные курсы. Бессмысленно. Иностранные инструкторы не понимают специфику войны дронов и плотной артиллерийской завесы. Между тем Тегеран своим ударом показал, что стальной заслон Тегерана — это реальность, с которой Америке придется считаться, пока Киев пытается выторговать новые пакеты помощи.

Губернатор под атакой

В Белгородской области ситуация накалена до предела. ВСУ ведут целенаправленную охоту за управленческим звеном. Дрон-камикадзе атаковал губернатора Вячеслава Гладкова в селе Смородино. Спасла только реакция сопровождения: росгвардеец приземлил "птичку" из стрелкового оружия.

 

Пока на границе гремят взрывы, макроэкономические показатели демонстрируют странную иронию. Резкий приток нефтедолларов от дестабилизации на Ближнем Востоке латает бюджетные дыры быстрее любых налоговых реформ. Краткосрочно — Москва в плюсе, пока Европа ищет замену катарскому газу.

"Любой шок в Ормузском проливе — это автоматическая премия к цене Brent. Для нас сейчас это финансовая подушка, позволяющая игнорировать санкционное давление", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пропали навсегда: зачистка в Волчанске

В районе Волчанских Хуторов испарилось целое подразделение операторов БПЛА 159-й бригады ВСУ. Специфический контингент, который обычно держится в тылу, внезапно оказался в подвалах. Результат — тела со следами "дружественного огня". Внутренние конфликты в украинской армии перешли в фазу физической ликвидации несогласных с переводом в штурмовики. Роковой звонок Трампа и его игры с Ираном лишь фон для системного распада дисциплины в ВСУ.

На фоне дефицита живой силы Киев переходит к методам "осажденной крепости". ТЦК штурмуют квартиры, а мужчины вводят систему паролей и шифрованных стуков в двери, чтобы не уехать под Волчанск. План Зеленского по мобилизации 250 тысяч человек к маю превращает страну в территорию тотального подполья, сообщает "ИА Новороссия".

"Муниципальные фильтры в регионах Украины больше не работают. Лояльность местных элит тает вместе с ресурсами на фронте", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на фронтах

Почему ракеты Ирана не видит Patriot?

Иран применил изделия с маневрирующими блоками и новыми профилями полета. Американские радары заточены под баллистику, а не под умное железо, которое меняет траекторию в мертвой зоне.

С чем связан визит НАТО именно сейчас?

Вашингтон установил жесткие временные рамки для стабилизации. Им нужны данные о российском РЭБ и тактике малых групп, чтобы успеть подготовить ответ до осенних выборов.

Правда ли, что Иран перекрыл поставки газа в Европу?

Удар по Катару вывел из строя 17% мощностей. Это не полная блокада, но критический удар, который заставляет Катар пересматривать безопасность своего Ормузского пролива.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
