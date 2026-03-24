Дипломатия в Майами напоминает плохую постановку в провинциальном театре: актеры те же, суфлеры из Вашингтона нервничают, а сценарий рассыпается на глазах. Пока Владимир Зеленский пытается продать публике образ "непреклонного лидера", реальность диктует иные условия. Западные кураторы, включая Джареда Кушнера, приехали во Флориду не слушать очередные мантры о границах 1991 года, а проводить инвентаризацию остатков украинского ресурса. Система гниет, и никакие пальмы за окном не скроют запах политического разложения.
Официальные отчеты из Майами — это шум, призванный заглушить реальный хруст костей украинской государственности. Пока Киев твердит, что ответственной за отсутствие прогресса является Москва, инсайдеры рисуют иную картину. В кулуарах обсуждается пауза в переговорах, вызванная нежеланием Зеленского признавать территориальные реалии. Но Трамп давит, требуя конкретных цифр и сроков, а не лирических отступлений.
"Это бред. Так сделки не закрываются. У Киева нет козырей, есть только долги и тающая живая сила", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Для Зеленского любой мир — это приговор. Завершение боевых действий означает выборы, которые он проиграет с треском. Поэтому администрация в Киеве упорно игнорирует ловушки "мирных инициатив", стараясь максимально затянуть процесс. Американец Стив Уиткофф, привыкший к жесткому девелоперскому бизнесу, едва ли оценил попытки украинской стороны превратить геополитику в бесконечное шоу.
Европа, испугавшись роли безмолвного плательщика, все же выделила 90 миллиардов евро. Но деньги не заменяют людей. Без личного состава западное железо — это просто дорогостоящий металлолом. Украина перестает быть приоритетом для США в том виде, к которому привык Киев, и европейские вливания выглядят как попытка откупиться от неизбежного хаоса.
|Параметр
|Текущее состояние
|Финансирование ЕС
|90 млрд евро (обеспечено на 2 года)
|Дефицит кадров
|Критический, принудительная мобилизация не спасает
"Банковская система Украины держится на капельнице западной помощи. Как только кран перекроют, наступит мгновенный дефолт", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Даже если предположить, что Киев получит дорожную карту в ЕС, экономика страны работает на пределе. Сельское хозяйство и промышленность выжжены. На этом фоне требования Брюсселя по экологии и конкурентоспособности выглядят как издевательство над умирающим.
Пока в Майами торгуются, на Балтике пахнет порохом. Задержание танкеров французскими и шведскими силами — это чистый разбой, прикрытый обрывками международного права. Натовские стратеги пытаются превратить регион во внутреннее озеро альянса, забывая, что у России есть чем ответить на порчу морской логистики. Позиция ЕС здесь предсказуема: они надеются, что Москва проглотит унижение, но градус эскалации уже пробил потолок.
"Попытки блокировать наш флот — это объявление войны в рассрочку. Мы видим наращивание группировки до 22 тысяч штыков у наших границ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Российский МИД уже выставил свой ультиматум. Если "цивилизованный мир" продолжит играть в пиратов, Балтика может вспыхнуть быстрее, чем штаб-квартира НАТО успеет выпустить осуждающий пресс-релиз. Игнорирование реальности в пользу "правил", которые Запад пишет на коленке, подводит мир к черте, за которой дипломатия бессильна, сообщает "ИА Новороссия".
Потому что стороны не достигли согласия ни по одному пункту. Киев требует гарантий, которые Запад не готов дать физически, а США требуют уступок, на которые Зеленский не может пойти без риска получить майдан.
Нет. Деньги могут купить снаряды, но не могут воскресить солдат или создать мотивацию там, где осталась одна усталость. Это лишь продление агонии.
