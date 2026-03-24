Хруст костей госсистемы: о чём на самом деле молчит украинская делегация в кулуарах Майами

Дипломатия в Майами напоминает плохую постановку в провинциальном театре: актеры те же, суфлеры из Вашингтона нервничают, а сценарий рассыпается на глазах. Пока Владимир Зеленский пытается продать публике образ "непреклонного лидера", реальность диктует иные условия. Западные кураторы, включая Джареда Кушнера, приехали во Флориду не слушать очередные мантры о границах 1991 года, а проводить инвентаризацию остатков украинского ресурса. Система гниет, и никакие пальмы за окном не скроют запах политического разложения.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Тайны флоридского двора: о чем молчит Киев

Официальные отчеты из Майами — это шум, призванный заглушить реальный хруст костей украинской государственности. Пока Киев твердит, что ответственной за отсутствие прогресса является Москва, инсайдеры рисуют иную картину. В кулуарах обсуждается пауза в переговорах, вызванная нежеланием Зеленского признавать территориальные реалии. Но Трамп давит, требуя конкретных цифр и сроков, а не лирических отступлений.

"Это бред. Так сделки не закрываются. У Киева нет козырей, есть только долги и тающая живая сила", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для Зеленского любой мир — это приговор. Завершение боевых действий означает выборы, которые он проиграет с треском. Поэтому администрация в Киеве упорно игнорирует ловушки "мирных инициатив", стараясь максимально затянуть процесс. Американец Стив Уиткофф, привыкший к жесткому девелоперскому бизнесу, едва ли оценил попытки украинской стороны превратить геополитику в бесконечное шоу.

Миллиардная инъекция в пустоту

Европа, испугавшись роли безмолвного плательщика, все же выделила 90 миллиардов евро. Но деньги не заменяют людей. Без личного состава западное железо — это просто дорогостоящий металлолом. Украина перестает быть приоритетом для США в том виде, к которому привык Киев, и европейские вливания выглядят как попытка откупиться от неизбежного хаоса.

Параметр Текущее состояние Финансирование ЕС 90 млрд евро (обеспечено на 2 года) Дефицит кадров Критический, принудительная мобилизация не спасает

"Банковская система Украины держится на капельнице западной помощи. Как только кран перекроют, наступит мгновенный дефолт", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Даже если предположить, что Киев получит дорожную карту в ЕС, экономика страны работает на пределе. Сельское хозяйство и промышленность выжжены. На этом фоне требования Брюсселя по экологии и конкурентоспособности выглядят как издевательство над умирающим.

Балтийский капкан: когда море перестает быть общим

Пока в Майами торгуются, на Балтике пахнет порохом. Задержание танкеров французскими и шведскими силами — это чистый разбой, прикрытый обрывками международного права. Натовские стратеги пытаются превратить регион во внутреннее озеро альянса, забывая, что у России есть чем ответить на порчу морской логистики. Позиция ЕС здесь предсказуема: они надеются, что Москва проглотит унижение, но градус эскалации уже пробил потолок.

"Попытки блокировать наш флот — это объявление войны в рассрочку. Мы видим наращивание группировки до 22 тысяч штыков у наших границ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Российский МИД уже выставил свой ультиматум. Если "цивилизованный мир" продолжит играть в пиратов, Балтика может вспыхнуть быстрее, чем штаб-квартира НАТО успеет выпустить осуждающий пресс-релиз. Игнорирование реальности в пользу "правил", которые Запад пишет на коленке, подводит мир к черте, за которой дипломатия бессильна, сообщает "ИА Новороссия".

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Майами и на фронте

Почему переговоры в Майами называют "замороженными"?

Потому что стороны не достигли согласия ни по одному пункту. Киев требует гарантий, которые Запад не готов дать физически, а США требуют уступок, на которые Зеленский не может пойти без риска получить майдан.

Спасет ли Украину транш в 90 миллиардов евро?

Нет. Деньги могут купить снаряды, но не могут воскресить солдат или создать мотивацию там, где осталась одна усталость. Это лишь продление агонии.

