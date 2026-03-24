Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир

Вашингтон привык считать себя богом войны, смотрящим на мир через объективы спутников. Но сегодня Пекин превратил американский военный антиквариат в реалити-шоу для всей планеты. Пока Трамп и Нетаньяху планировали блицкриг, китайский стартап MizarVision просто выложил в сеть расписание их взлетов и посадок.

President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)
Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)

Цифровая казнь американского доминирования

Китайские "спецвойска" от ИТ-индустрии сделали то, чего Пентагон боялся больше всего: лишили его монополии на скрытность. Сервис MizarVision превратил Ближний Восток в прозрачный аквариум. Искусственный интеллект в реальном времени идентифицирует модели F-22 Raptor, находит батареи Patriot и считает заправщики КС-135 в Катаре. Когда роковой звонок Трампа поджег Залив, Тегеран уже знал координаты каждой цели. Американская "невидимка" за миллиарды долларов превратилась в жирную точку на китайском мониторе.

"Это системный сдвиг. Когда коммерческий сектор выдает аналитику уровня ГРУ или ЦРУ за считанные секунды, традиционная разведка умирает. Мы видим, как гражданские алгоритмы КНР эффективно 'подсвечивают' цели для союзников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Данные MizarVision — это не просто фото. Это приговор. Алгоритм анализирует трафик авиабаз и перемещение авианосцев "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд". Иранские ракетные расчеты получили готовые целеуказания еще до того, как американские пилоты успели застегнуть шлемы. Западный миф о "цветущем саде", защищенном спутниковым щитом, рассыпался под натиском китайского кода.

Просчет Трампа: почему Иран не стал легкой добычей

Белый дом рассчитывал на быстрый паралич иранской элиты, но столкнулся с тем, что техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания. Иран не играл в поддавки. Пока американцы полагались на собственный ИИ Claude для выбора целей, Тегеран использовал китайские данные для маневра. В итоге нападение превратилось в позиционный тупик, где каждый шаг агрессора виден за тысячи миль.

Параметр стратегии Результат для США/Израиля
Разведка Утрачена монополия, полная прозрачность баз
Эффективность ударов Снижена из-за оперативного маневра Ирана
Информационная война Провал контроля над данными о потерях

Ситуация зашла настолько далеко, что Вашингтон начал искать пути отхода. Однако в Тегеране прекрасно понимают цену американских обещаний. Любой ультиматум Трампа получил жёсткую оценку: это ловушка для перегруппировки сил. Китайская "подсветка" позволяет Ирану не верить на слово, а видеть реальное движение войск противника.

"Любые попытки Вашингтона диктовать условия сейчас натыкаются на новую реальность: у Ирана есть своя 'цифровая крепость'. Без контроля над небом и информацией санкции и угрозы работают в полсилы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Алгоритмы вместо генералов

Война в заливе официально легализовала ИИ как соучастника военных преступлений. Когда ракеты попадают в гражданские объекты, удобно списать всё на "ошибку Клода". Но правда в другом: США проигрывают темпы обработки данных. Китайские нейросети дешевле, быстрее и точнее. Пока Белый дом назначает дату завершения иранского конфликта к праздникам, китайские сервера продолжают перемалывать американский оборонный бюджет в бесполезную труху.

Особую роль в этом противостоянии играет Мохаммад-Багер Галибаф, который выстроил систему взаимодействия с восточными партнерами. Теперь это не просто война ракет, это битва дата-центров. И если американские генералы привыкли к комфортному доминированию, то нынешний щелчок по носу от MizarVision — это только начало конца их эпохи, сообщает "Царьград".

"Мы видим эрозию американской технологической исключительности. Если частная китайская контора может вскрыть дислокацию ключевых сил ПВО США, значит, никакой скрытности больше не существует", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США не смогли скрыть свои самолеты от китайского ИИ?

Современные низкоорбитальные спутники обеспечивают непрерывное покрытие. Китайские алгоритмы анализируют не только визуальный спектр, но и косвенные признаки активности, делая традиционный камуфляж бесполезным.

Связан ли сервис MizarVision с правительством КНР?

Формально это частный стартап, но его работа в стратегических технопарках Ханчжоу и доступ к огромным массивам данных указывают на тесную координацию с государственными структурами безопасности.

Как Иран использует эти данные?

Тегеран получает оперативную информацию о готовящихся вылетах американской авиации, что позволяет заранее приводить ПВО в боевую готовность и скрывать мобильные пусковые установки.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.