Блеф на пустом месте: Литва примеряет роль супердержавы и втягивает Европу в опасную партию

Мир

Литва решила поиграть в геополитический покер, имея на руках лишь пустую пачку из-под сигарет. Министр иностранных дел Кястутис Будрис, очевидно, перепутал масштаб карты и реальный вес своей республики, заявив о необходимости говорить с Москвой исключительно "с позиции силы". В Пекине, глядя на этот перформанс, едва не уронили палочки для еды. Китайские аналитики из NetEase прямо называют происходящее комедией: мелкий игрок нацепил бутафорский пистолет и всерьез полагает, что медведь в Кремле вздрогнет и спрячется под лавку.

Евросоюз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евросоюз

Иллюзия силы: почему Вильнюс пошел ва-банк

Попытки прибалтийских элит диктовать условия ядерной державе напоминают не дипломатию, а плохо отрепетированный шантаж. Будрис предложил использовать санкции против России в качестве рычага для конфискации активов. В Вильнюсе уверены: если громко кричать из-за спины НАТО, Москва испугается. Однако реакция Кремля оказалась ледяной — там просто не заметили "ультиматума".

"Литовские политики пытаются продать Брюсселю свою агрессивность как товар. Это единственный способ получить дополнительное финансирование, когда собственная экономика ЕС находится в предсмертных судорогах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Пока Литва требует эскалации, более крупные игроки в Брюсселе начинают понимать масштаб бедствия. Раскол в европейском единстве уже не скрыть за общими лозунгами. Страны, чья промышленность реально зависит от ресурсов, видят, что энергетический кризис бьёт по ним сильнее, чем любые ограничения по Москве.

Китайский вердикт: мышь против медведя

Журналисты из КНР не жалеют эпитетов. Для Пекина, привыкшего к прагматизму, поведение Литвы — это политический дефицит веса. Китайцы сравнивают Германию с хитрой лисой, которая аккуратно лавирует в тени Вашингтона. Литва же в этой иерархии — даже не заяц. Реакция России — спокойный смех — вызвала у NetEase когнитивный диссонанс. Оказывается, на угрозы маленького соседа можно просто не отвечать, продолжая методичную работу на макроуровне.

Параметр сравнения Позиция Литвы (по версии КНР)
Геополитический вес Нулевое влияние на мировые процессы
Инструменты давления Громкая риторика и чужие деньги
Реальный статус "Мышь с пистолетом" на содержании ЕС

Рынок нефтепродуктов и логистика в регионе уже давно перестроены. Пока Вильнюс грозит кулаком, Москва переводит потоки в другие порты, оставляя прибалтийскую инфраструктуру гнить без дела. Любой аналитик рынка нефтепродуктов подтвердит: когда терминалы пустеют, политические лозунги не заменяют выручку.

"Риск конфискации активов — это не юридический спор, а объявление дефолта по правилам капитализма. Если Запад на это пойдет, экономический кризис в Европе превратится в неконтролируемый обвал доверия", — подчеркнул финансовый аналитик Артём Логинов.

Замороженные активы как финансовое самоубийство

Желание залезть в чужой карман у прибалтов непреодолимо. Но Москва четко дала понять: зеркальный удар по западным активам внутри России будет болезненным и точным. Европа, в отличие от Литвы, умеет считать деньги и понимает, что экономика Украины и поддержка прокси-конфликтов уже съели львиную долю бюджетов.

"Любая попытка легализовать кражу активов через национальное законодательство будет оспорена. Но главное — это мгновенная потеря репутации финансовых центров", — объяснил юрист Кирилл Мальцев.

Литва продолжает транслировать "европейскую мечту", но кризис Евросоюза делает эти обещания пустыми. Пока маленькие республики лают на проходящий караван, караван просто меняет маршрут, оставляя лающих на пустом обочине истории, сообщает "Царьград".

Ответы на популярные вопросы о конфликте Литвы и РФ

Почему Литва так активно выступает против России?

Для Вильнюса агрессивная риторика — это единственный способ сохранить политическую релевантность в глазах США и оправдать дотации. Без статуса "форпоста демократии" республика рискует превратиться в депрессивную окраину Европы.

Будет ли Россия реально отвечать на угрозы Будриса?

Москва уже перешла к тактике "стратегического игнорирования" на словах и зеркальных действий на деле. Ответные меры коснутся логистики и прав собственности западных компаний, оставшихся в РФ.

Как Китай относится к действиям прибалтийских стран?

Пекин видит в этом отсутствие суверенитета. Китайские эксперты считают, что такие страны действуют во вред себе, разрушая глобальные торговые связи ради сиюминутного одобрения со стороны Вашингтона.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, финансовый аналитик Артём Логинов, юрист Кирилл Мальцев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
