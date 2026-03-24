Горькое пророчество в деталях: политические прогнозы Жириновского двадцатилетней давности оживают
Крик больной правды и полового психоза. Судорожная любовь на мешках под крысиную музыку... — писала газета Русское слово 24 марта 1908 года
Орбитальный ответ Маску: первая партия серийных спутников уже вышла на связь с Землёй
Север закалил сильнее татами: карельские каратисты превратили чемпионат России в демонстрацию силы
Специфический запах на всю деревню: под Владимиром судят химика-самоучку за особо крупный размер
Дышать в Петрозаводске всё сложнее: чем на самом деле является серая пыль на улицах
Иномарка с сюрпризом: под Костромой поймали отца, который сделал из дочки водителя-нелегала
Отложенный ультиматум: отступление Трампа получило жёсткую оценку Тегерана
Халатность под наркозом: почему в калужской больнице кесарево сечение стало дефицитом

Холодный душ для власти: почему большинство итальянцев проголосовало против перемен в законах

Мир

Джорджа Мелони получила по рукам. Итальянский избиратель, словно опытный механик, залез под капот судебной системы и выкинул предложенные премьером запчасти на свалку. Референдум, который должен был стать триумфом "Братьев Италии", превратился в холодный душ. Суверенитет — штука колючая: Мелони обещала реформу, Мелони её упаковала, но "покупатель" в лице 54% проголосовавших выставил жесткий возврат товара. Система не приняла новые чертежи.

Джорджа Мелони
Фото: Веб-сайт правительства Италии
Джорджа Мелони

Крах юридического тюнинга: что пошло не так

Мелони пыталась пересобрать судебно-следственную вертикаль. Идея была проста: изменить конфигурацию сил, чтобы ускорить неповоротливую машину правосудия. Но итальянцы почуяли подвох. Вместо ускорения они увидели попытку установить политический контроль над независимыми "инженерами" в мантиях. В Риме говорят прямо: это не ремонт, это попытка скрутить счетчик. Итог — 54% "против" по итогам голосования 22 и 23 марта.

"Это был классический случай, когда политическая целесообразность ударилась о железобетонную консервативность юридической элиты и страх населения перед усилением исполнительной власти", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Поражение на референдуме — это всегда трещина в фундаменте. Мелони делает хорошую мину при плохой игре, утверждая, что мандат доверия всё еще в кармане. Однако любая попытка переписать правила игры в судах — это прогулка по минному полю. Премьер заявляет: "Мы выполнили обещание — предложили реформу". Технически — да. По факту — система выплюнула инородное тело, оставив правительство топтаться на месте с грудой чертежей на руках.

Параметр реформы Результат референдума
Объявленная цель Оптимизация судебно-следственной системы
Голоса "Против" Около 54% избирателей
Статус мандата Мелони Формально сохранен, фактически ослаблен

Политическая архитектура после провала

Для кабинета министров этот провал — не просто осечка, а потеря темпа. В большой политике, как в дорожном строительстве: если ты не можешь проложить магистраль через суды, ты упираешься в тупик по всем остальным вопросам. Международные партнеры внимательно следят за тем, насколько крепко Мелони держит руль. Если народ блокирует её флагманские инициативы, значит, "двигатель" правящей коалиции начинает барахлить.

"Итальянская правовая машина крайне инертна. Мелони пыталась срезать углы, но избиратель напомнил, что правила дорожного движения в конституции писались не для того, чтобы их менял каждый новый амбициозный водитель", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мелони признала итоги голосования быстро, почти буднично. Уважение к воле народа — единственная доступная сейчас валюта, чтобы не потерять лицо окончательно. В соцсетях премьер пообещала продолжить "спокойно и добросовестно выполнять работу". Но спокойствия в Риме не будет: оппозиция уже точит ножи, видя в результатах референдума первый симптом грядущей эрозии власти. Рейтинги могут выдержать один удар, но не серию пропущенных джебов.

"Этот провал подчеркивает разрыв между региональными ожиданиями и центральной повесткой. На местах суды — это власть, и люди боятся отдавать её под контроль Рима", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о референдуме в Италии

Почему итальянцы проголосовали против?

Основной страх — концентрация власти в руках правительства. Избиратели посчитали, что изменение расстановки сил в судебно-следственной системе лишит суды независимости и сделает их инструментом политической расправы.

Уйдет ли Джорджа Мелони в отставку?

Нет. В отличие от Маттео Ренци в 2016 году, Мелони не ставила вопрос о доверии правительству в прямую зависимость от итогов референдума. Она подчеркнула, что продолжит работу в рамках текущего мандата.

Что будет с судебной системой теперь?

Она останется в нынешнем состоянии — громоздком, медленном и крайне бюрократизированном. Попытки косметических изменений продолжатся, но о радикальной "переборке двигателя" на ближайшие годы можно забыть.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Мир. Новости мира
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Правительство скоро решит, как снизить влияние на бюджет цен на нефть Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Горькое пророчество в деталях: политические прогнозы Жириновского двадцатилетней давности оживают
Крик больной правды и полового психоза. Судорожная любовь на мешках под крысиную музыку... — писала газета Русское слово 24 марта 1908 года
Орбитальный ответ Маску: первая партия серийных спутников уже вышла на связь с Землёй
Север закалил сильнее татами: карельские каратисты превратили чемпионат России в демонстрацию силы
Специфический запах на всю деревню: под Владимиром судят химика-самоучку за особо крупный размер
24 марта: День борьбы с туберкулезом, удар по Югославии и волнения в Бишкеке
Дышать в Петрозаводске всё сложнее: чем на самом деле является серая пыль на улицах
Иномарка с сюрпризом: под Костромой поймали отца, который сделал из дочки водителя-нелегала
Отложенный ультиматум: отступление Трампа получило жёсткую оценку Тегерана
