Холодный душ для власти: почему большинство итальянцев проголосовало против перемен в законах

Джорджа Мелони получила по рукам. Итальянский избиратель, словно опытный механик, залез под капот судебной системы и выкинул предложенные премьером запчасти на свалку. Референдум, который должен был стать триумфом "Братьев Италии", превратился в холодный душ. Суверенитет — штука колючая: Мелони обещала реформу, Мелони её упаковала, но "покупатель" в лице 54% проголосовавших выставил жесткий возврат товара. Система не приняла новые чертежи.

Крах юридического тюнинга: что пошло не так

Мелони пыталась пересобрать судебно-следственную вертикаль. Идея была проста: изменить конфигурацию сил, чтобы ускорить неповоротливую машину правосудия. Но итальянцы почуяли подвох. Вместо ускорения они увидели попытку установить политический контроль над независимыми "инженерами" в мантиях. В Риме говорят прямо: это не ремонт, это попытка скрутить счетчик. Итог — 54% "против" по итогам голосования 22 и 23 марта.

"Это был классический случай, когда политическая целесообразность ударилась о железобетонную консервативность юридической элиты и страх населения перед усилением исполнительной власти", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Поражение на референдуме — это всегда трещина в фундаменте. Мелони делает хорошую мину при плохой игре, утверждая, что мандат доверия всё еще в кармане. Однако любая попытка переписать правила игры в судах — это прогулка по минному полю. Премьер заявляет: "Мы выполнили обещание — предложили реформу". Технически — да. По факту — система выплюнула инородное тело, оставив правительство топтаться на месте с грудой чертежей на руках.

Параметр реформы Результат референдума Объявленная цель Оптимизация судебно-следственной системы Голоса "Против" Около 54% избирателей Статус мандата Мелони Формально сохранен, фактически ослаблен

Политическая архитектура после провала

Для кабинета министров этот провал — не просто осечка, а потеря темпа. В большой политике, как в дорожном строительстве: если ты не можешь проложить магистраль через суды, ты упираешься в тупик по всем остальным вопросам. Международные партнеры внимательно следят за тем, насколько крепко Мелони держит руль. Если народ блокирует её флагманские инициативы, значит, "двигатель" правящей коалиции начинает барахлить.

"Итальянская правовая машина крайне инертна. Мелони пыталась срезать углы, но избиратель напомнил, что правила дорожного движения в конституции писались не для того, чтобы их менял каждый новый амбициозный водитель", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мелони признала итоги голосования быстро, почти буднично. Уважение к воле народа — единственная доступная сейчас валюта, чтобы не потерять лицо окончательно. В соцсетях премьер пообещала продолжить "спокойно и добросовестно выполнять работу". Но спокойствия в Риме не будет: оппозиция уже точит ножи, видя в результатах референдума первый симптом грядущей эрозии власти. Рейтинги могут выдержать один удар, но не серию пропущенных джебов.

"Этот провал подчеркивает разрыв между региональными ожиданиями и центральной повесткой. На местах суды — это власть, и люди боятся отдавать её под контроль Рима", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о референдуме в Италии

Почему итальянцы проголосовали против?

Основной страх — концентрация власти в руках правительства. Избиратели посчитали, что изменение расстановки сил в судебно-следственной системе лишит суды независимости и сделает их инструментом политической расправы.

Уйдет ли Джорджа Мелони в отставку?

Нет. В отличие от Маттео Ренци в 2016 году, Мелони не ставила вопрос о доверии правительству в прямую зависимость от итогов референдума. Она подчеркнула, что продолжит работу в рамках текущего мандата.

Что будет с судебной системой теперь?

Она останется в нынешнем состоянии — громоздком, медленном и крайне бюрократизированном. Попытки косметических изменений продолжатся, но о радикальной "переборке двигателя" на ближайшие годы можно забыть.

