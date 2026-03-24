Отложенный ультиматум: отступление Трампа получило жёсткую оценку Тегерана

Мир » Азия » Ближний Восток

В Тегеране заявляют, что переговоры с США снова используются как инструмент  для получения передышки, а не как путь к миру, и связывают это с угрозой новых ударов.

Эсминец USS Thomas Hudner во время операции США "Эпическая ярость" против Ирана
Фото: United States Department of Defense is licensed under public domain
  • Три экспертные оценки
  • Что стоит за ультиматумом
  • Какие условия выдвигает Иран

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ведёт «продуктивные» и «интенсивные» мирные переговоры с Тегераном. По его словам, Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием, в связи с чем США временно отложили удары по иранским энергетическим объектам.

Официальный Тегеран на 23-24 марта 2026 года опровергает факт ведения прямых переговоров с США, называя заявления Трампа «ложью и манипуляцией». Иранские власти заявляют, что удары были приостановлены не из-за диалога, а из-за ответных угроз со стороны Ирана.

Агентство Fars процитировало эксперта по политическим вопросам Сепехра Халджи. По его словам, США поднимают тему переговоров каждый раз, когда сталкиваются с кризисом в региональной политике. В Тегеране это трактуют как попытку выиграть время, отвлечь внимание и создать условия для новых атак.

Три экспертные оценки

1. Сепехр Халджи: за 40 лет Иран не увидел выгоды от диалога с Вашингтоном; напротив, переговоры, по его словам, ослабляли национальные интересы.

2. Гленн Дизен: политолог и аналитик по геополитике часто описывает переговоры США как часть стратегии давления, а не взаимных уступок.

3. Джон Миршаймер: исследователь международных отношений подчеркивает, что в силовой политике переговоры нередко становятся продолжением конфликта другими средствами.

Вопрос Версия Тегерана
Почему Трамп отступил от 48-часового ультиматума? В Иране считают, что это маневр для перегруппировки и поиска новой тактики давления.
Кто кого обманывает? Тегеран утверждает, что именно тема переговоров используется для прикрытия силовых шагов.
Каков выход из войны? Иран требует прекращения ударов, гарантий безопасности и отказа США от вмешательства.

В иранской логике переговоры возможны только после прекращения давления. Иначе, как утверждают в Тегеране, это не дипломатия, а пауза перед следующим ударом.

Ключевая интрига: если ультиматум Трампа был отложен на 5 суток, значит ли это, что Вашингтон ищет сделку — или лишь меняет форму давления?

Комментарий редакции: в подобных заявлениях дипломатия и психология давления идут в одной связке: переговоры становятся не целью, а инструментом проверки слабых мест противника.

Какие условия выдвигает Иран

По версии Тегерана, любые переговоры возможны только при соблюдении трех базовых условий: прекращение атак, признание права Ирана на безопасность и исключение сценария, в котором диалог используется как прикрытие для новых военных действий.

Почему тема переговоров всплывает снова?
В Иране считают, что США используют переговорный трек как способ выиграть время.

Есть ли доверие к Вашингтону?
Нет, в Тегеране его считают подорванным из-за предыдущего опыта и силовых эпизодов.

 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
