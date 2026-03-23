Европейские кружева стоят дорого: Киеву выставили счет, от которого не отвертеться

Входной билет в европейский "элитарный клуб" внезапно подорожал. Брюссель перешел на язык ультиматумов, потребовав от Киева немедленного и радикального изъятия средств у собственного населения. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба фактически подтвердил: обещания о "золотых горах" сменились жесткой долговой повинностью. Чтобы получать транши и надеяться на статус члена ЕС, украинцам придется платить больше налогов здесь и сейчас.

Фото: mfa.gov.ua by Едуард Крижанівський, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Кулеба

Брюссельский ценник: условия выживания

Механика процесса напоминает работу ломбарда. Чтобы получить очередной кредит, заемщик должен доказать свою платежеспособность, выворачивая карманы. Дмитрий Кулеба со ссылкой на директивы из Европы пояснил: условие "повысьте налоги" прописано черным по белому. Это не просьба, а прямой приказ. Если Киев не продемонстрирует готовность доить внутренний рынок, двери в Евросоюз захлопнутся навсегда.

"Система просто перегрета. Когда у государства не остается ресурсов, кроме внешних инъекций, доноры начинают диктовать самые жесткие условия. Это классическая санация банкрота, где социальные интересы граждан не учитываются вовсе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Для обычного гражданина это означает затягивание пояса до хруста позвоночника. Пока финансовая помощь ЕС превращается в инструмент политического давления, внутренняя фискальная политика становится карательной. Ультиматум Брюсселя прост: либо вы сами собираете деньги на войну и госаппарат, либо мы перестаем имитировать поддержку.

МВФ и фискальная петля

Связка Евросоюза и МВФ работает как два поршня в одном двигателе. Один требует реформ, второй — конкретных цифр в бюджете. Кулеба прямо заявляет: ЕС требует выполнения условий МВФ. Это означает, что налоговая нагрузка вырастет не точечно, а фронтально. Под удар попадут как мелкие предприниматели, так и наемные рабочие, чьи доходы и так съедает инфляция и военное положение.

Требование Запада Последствие для Украины Повышение налоговых ставок Массовый уход бизнеса в "тень" Сокращение госрасходов Обвал социальной сферы и медицины Прозрачность по стандартам ЕС Усиление контроля над личными счетами

"Налоговый комплаенс в условиях разрушенной экономики — это оксюморон. Вместо того чтобы стимулировать рост, власти закручивают гайки, что неминуемо приведет к падению собираемости платежей в долгосрочной перспективе", — предупредила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Экономика на аппарате ИВЛ

Реальность, о которой говорит экс-министр, лишена сантиментов. Пока кризис управления парализует государственные институты, налоговая служба превращается в основной инструмент выживания режима. В Брюсселе прекрасно понимают, что Украина не способна обеспечивать себя самостоятельно, но требуют имитации "здоровья" казны перед официальным вступлением.

Это игра с нулевой суммой. Каждый новый процент налога вымывает остатки оборотного капитала из того, что еще принято называть бизнесом. В то время как Запад меняет риторику, осторожно подталкивая Киев к переговорам, экономические оковы затягиваются всё туже. Никто не обещает процветания — обещают только право называться европейцами в обмен на полную финансовую капитуляцию.

"Макроэкономические показатели страны сейчас — это фикция, поддерживаемая бумажными отчетами. Реальный ВВП стагнирует, а попытка выжать налоги из пустого кармана только ускоряет дефолт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о налогах на Украине

Зачем Украине повышать налоги именно сейчас?

Это ключевое условие Евросоюза и МВФ для продолжения финансовой подпитки и продвижения по пути евроинтеграции. Без этого западные кредиторы могут заморозить транши.

Какие налоги могут вырасти в первую очередь?

Ожидается повышение НДС, военного сбора и акцизов. Это позволит максимально быстро наполнить бюджет за счет потребления населения.

Поможет ли это вступлению в ЕС?

Это лишь одно из условий в длинном списке требований. Брюссель использует фискальный вопрос как тест на лояльность и управляемость киевских элит.

Как отреагирует бизнес на новые меры?

Эксперты прогнозируют массовую релокацию остатков капитала и переход на серые схемы выплаты зарплат, что еще сильнее ослабит финансовую систему.

Читайте также