Календарь врёт, термометр решает: та самая цифра, после которой можно переобувать машину
Сначала квадратные метры, потом пелёнки: привычная логика семейного счастья ведёт в тупик
Европа на грани срыва: венгерский премьер назвал единственный способ остановить падение экономики
Сели за руль — а автомобиль уже всё просчитал: как электрокары подстраиваются под водителя
С 1 апреля меняются правила ввоза авто: популярная схема больше не работает
Погода превращается в ширму: недомогания маскируют скрытые сосудистые проблемы
Рождаемость не купить: назван фактор, который ломает все расчёты с выплатами и льготами
Ложная выгода крутит колёса: летние скидки на зимние шины срабатывают не так, как ждут
Подросток ещё не стал проблемой — но её уже решили: в регионах нашли способ перехватывать кризис

Европейские кружева стоят дорого: Киеву выставили счет, от которого не отвертеться

Мир

Входной билет в европейский "элитарный клуб" внезапно подорожал. Брюссель перешел на язык ультиматумов, потребовав от Киева немедленного и радикального изъятия средств у собственного населения. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба фактически подтвердил: обещания о "золотых горах" сменились жесткой долговой повинностью. Чтобы получать транши и надеяться на статус члена ЕС, украинцам придется платить больше налогов здесь и сейчас.

Дмитрий Кулеба
Фото: mfa.gov.ua by Едуард Крижанівський, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Кулеба

Брюссельский ценник: условия выживания

Механика процесса напоминает работу ломбарда. Чтобы получить очередной кредит, заемщик должен доказать свою платежеспособность, выворачивая карманы. Дмитрий Кулеба со ссылкой на директивы из Европы пояснил: условие "повысьте налоги" прописано черным по белому. Это не просьба, а прямой приказ. Если Киев не продемонстрирует готовность доить внутренний рынок, двери в Евросоюз захлопнутся навсегда.

"Система просто перегрета. Когда у государства не остается ресурсов, кроме внешних инъекций, доноры начинают диктовать самые жесткие условия. Это классическая санация банкрота, где социальные интересы граждан не учитываются вовсе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Для обычного гражданина это означает затягивание пояса до хруста позвоночника. Пока финансовая помощь ЕС превращается в инструмент политического давления, внутренняя фискальная политика становится карательной. Ультиматум Брюсселя прост: либо вы сами собираете деньги на войну и госаппарат, либо мы перестаем имитировать поддержку.

МВФ и фискальная петля

Связка Евросоюза и МВФ работает как два поршня в одном двигателе. Один требует реформ, второй — конкретных цифр в бюджете. Кулеба прямо заявляет: ЕС требует выполнения условий МВФ. Это означает, что налоговая нагрузка вырастет не точечно, а фронтально. Под удар попадут как мелкие предприниматели, так и наемные рабочие, чьи доходы и так съедает инфляция и военное положение.

Требование Запада Последствие для Украины
Повышение налоговых ставок Массовый уход бизнеса в "тень"
Сокращение госрасходов Обвал социальной сферы и медицины
Прозрачность по стандартам ЕС Усиление контроля над личными счетами

"Налоговый комплаенс в условиях разрушенной экономики — это оксюморон. Вместо того чтобы стимулировать рост, власти закручивают гайки, что неминуемо приведет к падению собираемости платежей в долгосрочной перспективе", — предупредила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Экономика на аппарате ИВЛ

Реальность, о которой говорит экс-министр, лишена сантиментов. Пока кризис управления парализует государственные институты, налоговая служба превращается в основной инструмент выживания режима. В Брюсселе прекрасно понимают, что Украина не способна обеспечивать себя самостоятельно, но требуют имитации "здоровья" казны перед официальным вступлением.

Это игра с нулевой суммой. Каждый новый процент налога вымывает остатки оборотного капитала из того, что еще принято называть бизнесом. В то время как Запад меняет риторику, осторожно подталкивая Киев к переговорам, экономические оковы затягиваются всё туже. Никто не обещает процветания — обещают только право называться европейцами в обмен на полную финансовую капитуляцию.

"Макроэкономические показатели страны сейчас — это фикция, поддерживаемая бумажными отчетами. Реальный ВВП стагнирует, а попытка выжать налоги из пустого кармана только ускоряет дефолт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о налогах на Украине

Зачем Украине повышать налоги именно сейчас?

Это ключевое условие Евросоюза и МВФ для продолжения финансовой подпитки и продвижения по пути евроинтеграции. Без этого западные кредиторы могут заморозить транши.

Какие налоги могут вырасти в первую очередь?

Ожидается повышение НДС, военного сбора и акцизов. Это позволит максимально быстро наполнить бюджет за счет потребления населения.

Поможет ли это вступлению в ЕС?

Это лишь одно из условий в длинном списке требований. Брюссель использует фискальный вопрос как тест на лояльность и управляемость киевских элит.

Как отреагирует бизнес на новые меры?

Эксперты прогнозируют массовую релокацию остатков капитала и переход на серые схемы выплаты зарплат, что еще сильнее ослабит финансовую систему.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, юрист Кирилл Мальцев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Ближний Восток
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Садоводство, цветоводство
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Популярное
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы

Внешнеполитическая стратегия Белого дома привела к неожиданным последствиям для внутреннего рынка, поставив под удар основу продовольственного сектора страны.

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Последние материалы
Европейские кружева стоят дорого: Киеву выставили счет, от которого не отвертеться
Сначала квадратные метры, потом пелёнки: привычная логика семейного счастья ведёт в тупик
Европа на грани срыва: венгерский премьер назвал единственный способ остановить падение экономики
Ловушка из прошлого: советские системы ПВО заставляют Пентагон разорять свой бюджет в Иране
Сели за руль — а автомобиль уже всё просчитал: как электрокары подстраиваются под водителя
С 1 апреля меняются правила ввоза авто: популярная схема больше не работает
Кошка замерла в оцепенении: скрытые сигналы организма, которые меняют взгляд на отдых
Спринт окончен — начинается марафон: почему конфликт переходит в фазу долгого истощения ресурсов
Пощечина для Белого дома: жесткий ультиматум КСИР превратил требования Трампа в пыль
Погода превращается в ширму: недомогания маскируют скрытые сосудистые проблемы
