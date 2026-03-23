Нефтяная петля затягивается на горле планеты: Ормузский пролив превратился в ловушку

Трамп поставил ультиматум. 48 часов на открытие Ормузского пролива вышли. Иран молчит. Вашингтон замер в ожидании "чёрного понедельника". Это не просто дипломатический демарш. Это игра на крах мировой энергосистемы.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Блокада как оружие

Белый дом угрожает ударами по электростанциям. В ответ — тишина из Тегерана. Иранский КСИР не отступает. Ставка — контроль над островом Харк. Это 90% экспортной нефти Ирана. Попытка десанта превратит Персидский залив в кладбище американских эсминцев. Вашингтон просчитался. Старые сценарии давления здесь не работают.

"Трамп переоценил страх Тегерана перед силой. Они не в Афганистане. Блокада пролива — это асимметричный ответ, который обнуляет любые авианосные группы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Алексей Крупин.

Энергетический тупик

Рынки готовятся к обвалу. Конфликт вокруг конфликта Трампа и Ирана провоцирует рост цен на топливо. Энергетический кризис из теории превращается в реальность. Фермеры в Айове уже считают убытки от цен на удобрения. Внутренняя стабильность штатов трещит.

Параметр Ситуация Статус пролива Закрыт Реакция Ирана Отказ от ультиматума

Вашингтон ускоряет переброску сил. Но каждый корабль в регионе — потенциальная цель. Эскалация неизбежна. Даже гибель лидеров не остановила сопротивление. Тегеран требует гарантий. Трамп молчит.

"Захват Харка — это самоубийство. Иранские ракетные системы там натыканы плотнее, чем сорняки в поле. Пентагон это понимает, поэтому и тянет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о блокаде

Возможен ли быстрый захват инфраструктуры Ирана?

Нет. Оборона Тегерана глубоко эшелонирована. Любая попытка высадки приведет к масштабным потерям.

Что будет с ценами на нефть?

Рынок заложил премию за риск. Возможен скачок на 15-20% при первых залпах.

"Инвесторы в панике. Нефть — это кровь экономики. Если встанет поток, встанут все — от производства до логистики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт Михаил Егоров.

Читайте также