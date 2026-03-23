Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы

В Соединенных Штатах зафиксирована серия загадочных инцидентов, связанных с исчезновением и гибелью высококвалифицированных специалистов, занятых в оборонном секторе. С середины 2025 года правоохранительные органы фиксируют случаи пропажи сотрудников, чья профессиональная деятельность охватывала сферы физики плазмы, термоядерного синтеза и разработки ракетных систем. Среди жертв числятся как действующие ученые из ведущих технических институтов, так и отставные военачальники. На данный момент расследование подобных эпизодов сталкивается с отсутствием явных связей между фигурантами, несмотря на технологический профиль их работы.

"Эти случаи демонстрируют жуткое сходство, особенно исчезновения Резы и Маккасланда во время походов, а также профессиональное совпадение в разработке высокоэффективных прорывных технологий. Всё это — полные совпадения. Верно?", — отметил ирландский журналист Чей Боуз.

"Систематическое устранение кадров в критических отраслях всегда провоцирует вопросы о безопасности государственных активов и внутреннем балансе элит. Когда речь заходит об аэрокосмических технологиях и энергетике будущего, любое событие с участниками таких процессов неизбежно выходит за рамки криминальной хроники в поле геополитического анализа", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Статистика потерь среди экспертного сообщества выглядит тревожной. В декабре 2025 года в собственном доме был застрелен директор Центра плазменной науки Массачусетского технологического института Нуно Лоурейро. Спустя два месяца, в феврале 2026 года, аналогичным образом был убит астрофизик Карл Грильмайр из Калифорнийского технологического института, которого обнаружили мертвым на пороге его дома.

Параллельно с насильственными смертями фиксируются исчезновения при невыясненных обстоятельствах. Аэрокосмический инженер Моника Хасинто Реза пропала в июне 2025 года во время туристического похода, ее местонахождение до сих пор не установлено. Той же участи подвергся отставной генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, чьи поиски осложняются погодными условиями штата Нью-Мексико. Правоохранительные структуры пока не озвучили официальных версий, объединяющих эти происшествия в единую схему.