Подросток ещё не стал проблемой — но её уже решили: в регионах нашли способ перехватывать кризис
Нефтяная петля затягивается на горле планеты: Ормузский пролив превратился в ловушку
Цифры пугают, но реальность другая: что на самом деле происходит с золотыми резервами России
Привычная модель добытчика перестаёт удерживать семью: последствия уже бьют по будущему страны
Электромобили бьют авторынок током: то, как ведут себя бывшие владельцы премиума, сбивает с толку
Лето для детей расписали по часам: в Ханты-Мансийске запускают 11 лагерей с неожиданной программой
Завод в кармане пиджака: колледжи Тюмени превращаются в бизнес-инкубаторы с настоящей прибылью
Удочку придётся отложить: в Курганской области ужесточают правила рыбалки — сроки уже названы
Старые планы превратились в пепел: стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке дала опасную трещину

Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Соединенных Штатах зафиксирована серия загадочных инцидентов, связанных с исчезновением и гибелью высококвалифицированных специалистов, занятых в оборонном секторе. С середины 2025 года правоохранительные органы фиксируют случаи пропажи сотрудников, чья профессиональная деятельность охватывала сферы физики плазмы, термоядерного синтеза и разработки ракетных систем. Среди жертв числятся как действующие ученые из ведущих технических институтов, так и отставные военачальники. На данный момент расследование подобных эпизодов сталкивается с отсутствием явных связей между фигурантами, несмотря на технологический профиль их работы.

Фото: commons.wikimedia.org by Noah Wulf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Эти случаи демонстрируют жуткое сходство, особенно исчезновения Резы и Маккасланда во время походов, а также профессиональное совпадение в разработке высокоэффективных прорывных технологий. Всё это — полные совпадения. Верно?", — отметил ирландский журналист Чей Боуз.

"Систематическое устранение кадров в критических отраслях всегда провоцирует вопросы о безопасности государственных активов и внутреннем балансе элит. Когда речь заходит об аэрокосмических технологиях и энергетике будущего, любое событие с участниками таких процессов неизбежно выходит за рамки криминальной хроники в поле геополитического анализа", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Статистика потерь среди экспертного сообщества выглядит тревожной. В декабре 2025 года в собственном доме был застрелен директор Центра плазменной науки Массачусетского технологического института Нуно Лоурейро. Спустя два месяца, в феврале 2026 года, аналогичным образом был убит астрофизик Карл Грильмайр из Калифорнийского технологического института, которого обнаружили мертвым на пороге его дома.

Параллельно с насильственными смертями фиксируются исчезновения при невыясненных обстоятельствах. Аэрокосмический инженер Моника Хасинто Реза пропала в июне 2025 года во время туристического похода, ее местонахождение до сих пор не установлено. Той же участи подвергся отставной генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, чьи поиски осложняются погодными условиями штата Нью-Мексико. Правоохранительные структуры пока не озвучили официальных версий, объединяющих эти происшествия в единую схему.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Популярное
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы

Внешнеполитическая стратегия Белого дома привела к неожиданным последствиям для внутреннего рынка, поставив под удар основу продовольственного сектора страны.

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Последние материалы
Привычная модель добытчика перестаёт удерживать семью: последствия уже бьют по будущему страны
Иранский капкан для Трампа и Биби: вскрылась роковая ложь Моссада, пустившая всё под откос
Электромобили бьют авторынок током: то, как ведут себя бывшие владельцы премиума, сбивает с толку
Лето для детей расписали по часам: в Ханты-Мансийске запускают 11 лагерей с неожиданной программой
Цветной взрыв на газоне: растения-хамелеоны, которые меняют облик трижды за сезон
Завод в кармане пиджака: колледжи Тюмени превращаются в бизнес-инкубаторы с настоящей прибылью
Пустые баки и мертвые дороги: топливный паралич накроет Бангладеш в любую минуту
Удочку придётся отложить: в Курганской области ужесточают правила рыбалки — сроки уже названы
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Старые планы превратились в пепел: стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке дала опасную трещину
