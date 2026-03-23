Старые планы превратились в пепел: стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке дала опасную трещину

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно приближается к точке невозврата: противостояние между США, Израилем и Ираном зашло в фазу системного кризиса. Текущие события в регионе наглядно демонстрируют, что изначальные сценарии конфликта, на которые опирались в Вашингтоне и Тель-Авиве, оказались несостоятельными, провоцируя лишь дальнейшую дестабилизацию.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Война в Иране

"С моей точки зрения, война приходит к кризису, потому что ожидаемая стратегия Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, можно сказать, терпит неудачу", — отмечает политолог и востоковед Дмитрий Бридже.

"Мы наблюдаем геополитический тупик, где привычное давление больше не дает желаемого эффекта. Экономические рычаги перестали работать в прежнем режиме, а любые попытки США пойти на максимальную эскалацию только увеличивают риски для их союзников в Персидском заливе", — пояснил в беседе с Pravda.Ru политолог-аналитик Владимир Орлов.

Конфликт всё сильнее трансформирует региональную экономику, затрагивая критические инфраструктурные узлы. Аналитики указывают на то, что использование Тегераном иранских ракет для точечных ударов по дата-центрам и серверам меняет правила игры. Иран не только сохраняет боеспособный арсенал, но и демонстрирует способность наносить ущерб, повышая цену участия в противостоянии для своих оппонентов.

Администрация Трампа оказалась зажата в тиски между необходимостью отвечать на атаки и угрозой тотального срыва рынков. Экономические последствия блокады и роста цен на топливо уже вызывают серьезное недовольство со стороны арабских государств, которые требуют от Вашингтона немедленного поиска дипломатического решения. Это вынуждает Белый дом пересматривать свои подходы, чтобы избежать полномасштабной катастрофы в Ормузском проливе.

Иран сейчас удерживает позиции, имея запас прочности на несколько месяцев, что делает любой сценарий полномасштабной войны крайне рискованным предприятием. В данных обстоятельствах единственным рациональным выходом для вовлеченных сторон остаются переговоры. Угрозы ядерной эскалации и общая нестабильность подталкивают даже заклятых врагов к необходимости находить общие точки соприкосновения, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля окончательно.

Читайте также: