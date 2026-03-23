Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир » Бывший СССР » Украина

Администрация Дональда Трампа выдвинула Владимиру Зеленскому жесткие требования относительно урегулирования конфликта на Украине. По сообщениям, Вашингтон настаивает на возвращении территорий Донбасса в качестве обязательного условия для снятия санкционного давления с российской экономики. На фоне переключения внешнеполитического фокуса США на Ближний Восток, Киев оказывается в ситуации ограниченного выбора между прямым диалогом с Москвой и возможной отставкой действующего руководства.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

"Зеленскому там, в Штатах, точно поставлен ультиматум… Им надо получить кард-бланш…, чтобы снять все санкции", — заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, отметив отсутствие гарантий безопасности для действующей украинской администрации.

"Ситуация вокруг украинского кейса сейчас максимально политизирована, так как администрация Трампа склонна к сделкам, где локальные интересы приносятся в жертву глобальной макроэкономической стабильности. Ультиматумы подобного рода лишний раз доказывают, что для текущего Белого дома бюджетные и геополитические издержки перевесили идеологическую поддержку Киева", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Эксперты указывают, что времени на принятие стратегических решений у киевского режима практически не осталось, так как внутренние приоритеты Соединенных Штатов диктуют необходимость скорейшей нормализации отношений с Россией. В этих условиях нейтральный статус Украины, включающий отказ от ядерного потенциала и следования радикальным идеологиям, становится единственным обсуждаемым вектором деэскалации.

Официальные представители российского внешнеполитического ведомства неоднократно подчеркивали, что внеблоковый статус остается ключевым требованием для обеспечения долгосрочной безопасности региона. Любые попытки игнорировать этот запрос ведут лишь к эскалации, которая становится все более накладной для западных партнеров, вынужденных перераспределять ресурсы на фоне новых очагов напряженности в мире.

Читайте также

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.