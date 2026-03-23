Не кризис, а новая реальность — будет еще хуже: описан сценарий затяжного конфликта и бедной экономики

Мир

Российские эксперты озвучили прогнозы относительно развития текущего геополитического конфликта, призывая население подготовиться к долгосрочным трудностям. Аналитики сходятся во мнении, что быстрых экономических улучшений или прекращения противостояния ожидать не стоит, указывая на глубокие системные вызовы. В качестве основных факторов неопределенности выделяются развитие искусственного интеллекта и возможная дестабилизация энергетических рынков, способная радикально изменить поведение стран Запада.

евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
евросоюз

Специалисты отмечают, что текущее состояние дел требует трезвой оценки без необоснованных ожиданий. По мнению экспертов, прямое сравнение ситуации с событиями 1945 года некорректно, так как нынешний период ближе к начальным этапам затяжных глобальных столкновений. В сложившихся реалиях любая попытка прогнозировать исход событий наталкивается на множество непредсказуемых внешних обстоятельств, требующих максимальной концентрации от государства и общества.

"Мы находимся в точке слома, где экономическая устойчивость напрямую зависит от способности государства адаптироваться к внешним ограничениям и внутренним изменениям структуры управления. Отсутствие легких решений — это объективная данность, которую необходимо учитывать при планировании долгосрочных стратегий развития в муниципальной и региональной плоскости", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

"Дальше, я думаю, будет хуже. Не верю в скорый устойчивый мир — для этого недостаточно бенефициаров. Да и в экономике серьёзным улучшениям неоткуда взяться, не будем себе врать", — заявила политконсультант Мария Сергеева.

Одной из ключевых переменных в будущем сценарии остается роль энергетического сектора и возможность появления так называемых "черных лебедей". Существует вероятность, что резкий скачок цен на энергоносители вынудит европейские правительства пересмотреть свою поддержку украинского режима из-за угрозы внутренней стабильности. Однако эксперты предупреждают, что Россия должна сохранять жесткую позицию, так как частичные меры могут лишь отсрочить, но не предотвратить дальнейшее обострение отношений с Западом.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
