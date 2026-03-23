Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу

Правительство Японии призвало граждан не поддаваться панике и не скупать туалетную бумагу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Почему возникает «бумажная паника»

Историческая память кризисов

Что скупают в мире

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило, что решения о покупке туалетной бумаги должны опираться на достоверную информацию, а не на слухи из соцсетей. Власти напомнили, что дефицита нет, а ажиотаж сам по себе способен создать полки пустыми.

Эксперты считают, что панические закупки — это не бытовая привычка, а реакция на неопределенность: мозг стремится конвертировать тревогу в запас контроля. В Японии сохраняется память о кризисах 1973, 2011 годов и COVID-19 , поэтому один пост в соцсети запускает панику быстрее, чем включается рациональная оценка.

Подобные волны скупки уже наблюдались в разных странах во время нефтяных шоков, пандемий и военных эскалаций. Люди массово запасаются не только бумагой, но и водой, крупами, лекарствами, бензином и батарейками — то есть тем, что ассоциируется с автономией в случае сбоя логистики. [3] [4] [5]

Страна/кризис Что скупали Япония, 1973 Туалетную бумагу Япония, 2011 Товары первой необходимости Мир, COVID-19 Маски, антисептики, еду

Вопрос: что чаще всего исчезает с полок первым — из-за реального дефицита или из-за страха дефицита?

Туалетная бумага — не редкость на складах, а индикатор коллективной тревоги: чем сильнее информационный шум, тем быстрее люди покупают «на всякий случай».

Вывод: панические закупки — это ритуал эпохи нестабильности, где бытовой предмет внезапно становится барометром геополитики.