Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу

Правительство Японии призвало граждан не поддаваться панике и не скупать туалетную бумагу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило, что решения о покупке туалетной бумаги должны опираться на достоверную информацию, а не на слухи из соцсетей. Власти напомнили, что дефицита нет, а ажиотаж сам по себе способен создать полки пустыми.
Подобные волны скупки уже наблюдались в разных странах во время нефтяных шоков, пандемий и военных эскалаций. Люди массово запасаются не только бумагой, но и водой, крупами, лекарствами, бензином и батарейками — то есть тем, что ассоциируется с автономией в случае сбоя логистики. [3] [4] [5]
|Страна/кризис
|Что скупали
|Япония, 1973
|Туалетную бумагу
|Япония, 2011
|Товары первой необходимости
|Мир, COVID-19
|Маски, антисептики, еду
Вопрос: что чаще всего исчезает с полок первым — из-за реального дефицита или из-за страха дефицита?
Туалетная бумага — не редкость на складах, а индикатор коллективной тревоги: чем сильнее информационный шум, тем быстрее люди покупают «на всякий случай».
Вывод: панические закупки — это ритуал эпохи нестабильности, где бытовой предмет внезапно становится барометром геополитики.