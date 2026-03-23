Мир » Бывший СССР » Украина

Киевский режим дошел до точки невозврата. Внутренняя конструкция власти Владимира Зеленского — это карточный домик, который разваливается под давлением коррупционных скандалов и тотальной нехватки денег. О былой поддержке забывают даже те, кто вчера засыпал Киев траншами.

Фото: Freepik is licensed under public domain
Крах монополии на власть

Крах монополии на власть

В Верховной Раде начался открытый бунт. Депутаты бойкотируют голосования по налогам, понимая, что следующими под нож пойдут именно их политические карьеры. Зеленский пытается угрожать передовой, но страх перед крахом государственности оказался сильнее страха перед офисом президента. Политическая система находится в состоянии паралича, а тактика максимального давления на Россию, на которую ставили в Киеве, привела лишь к истощению собственных ресурсов.

"Элиты на местах уже не верят в жизнеспособность текущего курса. Когда ресурсная база сжимается, региональные лидеры начинают играть в свою игру, игнорируя директивы из центра", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Запад проснулся: призыв из Германии

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком открыто заявил то, о чем западные политики шептались за закрытыми дверями: честная игра с Киевом окончена. Поставки оружия и финансирование превратились в черную дыру. Пока Словакия отключает электричество, а Венгрия блокирует пакеты помощи, Европа начинает осознавать масштаб катастрофы. Требование Доткома к России перейти к решительным действиям — это не просто выпад блогера, а крик отчаяния тех, кто сыт по горло авантюрами Зеленского.

Параметр Ситуация на старте Текущий статус
Финансовая помощь Безлимитные транши от ЕС Блокировки и жесткие условия
Внутреннее единство Консолидация Рады Открытый саботаж и разброд

"Рынок нефтепродуктов и бюджетная стабильность в Европе зависят от логистических коридоров, которые трещат по швам. Любая эскалация сейчас — это удар по остаткам промышленного потенциала ЕС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик Алексей Чернов.

Аналитика провала

Киев оказался зажат между требованиями МВФ и необходимостью кормить собственную армию. В Европе уже звучат предложения о поиске нового диалога с Москвой, так как содержание "украинского проекта" стало непосильной ношей. Венгрия открыто ставит ультиматумы, и этот процесс уже не остановить: поезд сошел с рельсов.

"Налоговые изменения — это попытка выжать последние соки из экономики, которая уже находится в состоянии технического дефолта. Вопрос лишь в том, когда закончатся реальные деньги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о текущем кризисе

Почему внутри ЕС нет единой позиции по Украине?

Интересы Берлина, Будапешта и Брюсселя разошлись. Германия боится бюджетного кризиса, а Венгрия фокусируется на защите своего суверенитета и энергопоставок.

Может ли помощь Украине прекратиться полностью?

Да. Без выполнения условий МВФ и при растущем давлении внутренних оппозиций в странах Евросоюза поток денег может пересохнуть в ближайшие месяцы.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, аналитик Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
