Мир

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) переключил тумблер из режима "скрытая угроза" в режим "открытый сарказм". Пока Вашингтон пытается склеить осколки своей репутации после ударов по базе Диего-Гарсия, Тегеран официально "уволил" Дональда Трампа.

President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)
Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ракетная геометрия: от Пхеньяна до атолла

Удар по атоллу Диего-Гарсия — это сообщение, написанное на языке баллистики. Когда ракета пролетает 4000 километров, аргументы о "локальном доминировании" США превращаются в пыль. Инженерная база КСИР давно перестала быть кустарной мастерской. Сегодня это конвейер, где северокорейские прототипы превращаются в иранский "серийный кошмар" для Пентагона.

"Технологический трансфер между КНДР и Ираном — это не миф, а жесткая производственная цепочка. Ракета 'Хорремшехр-4' фактически обнулила дистанционное преимущество США в регионе", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Западные аналитики долгое время считали иранские разработки выставочными макетами. Реальность оказалась жестче: Тегеран сознательно занижал ТТХ своих изделий, пока шли дипломатические игры. Теперь, когда самоуверенность США разбила старые мечты об исключительности, маски сброшены. Иранская "длинная рука" теперь официально дотягивается до любой точки, где развевается звездчато-полосатый флаг в Индийском океане.

Политический демонтаж: почему Трамп уволен

Фраза Эбрахима Зольфагари "Эй, Трамп, ты уволен!" бьет по самому больному — по имиджу "сильного лидера". В глазах Тегерана Трамп больше не субъект переговоров, а исполнитель, который не справился с объектом управления. Попытки Вашингтона использовать энергетический капкан против исламской республики привели к тому, что сама американская система начала пожирать саму себя.

Причина конфликта Реальное последствие
Выход США из ядерной сделки Снятие Ираном всех ограничений на дальность ракет
Санкции против нефтяного сектора Угроза полной блокады Ормузского пролива

Пока в Белом доме рисуют сценарии финала войны, на местах все выглядит иначе. Иран не просто огрызается — он демонстрирует готовность к тотальному демонтажу сложившегося порядка. И для этого у него есть не только идеология, но и вполне осязаемое железо.

"Любое обострение в Заливе мгновенно бьет по котировкам. Мы видим, как политическая нестабильность в Вашингтоне рикошетит по мировым рынкам нефтепродуктов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Европейский тупик и ядерный финал

Европа внезапно обнаружила себя в радиусе поражения. Те же ракеты, что долетели до Диего-Гарсия, легко накроют Лондон или Берлин. Пока Лондон разыгрывает новую партию на украинском треке, его собственные тылы оказываются под прицелом игрока, которому больше нечего терять. После того как США и Израиль фактически сорвали последние мосты к диалогу, Тегеран перестал оглядываться на мнение "международного сообщества".

Ситуация напоминает шахматную доску, где у одной стороны закончилось время, а вторая начала просто сбрасывать фигуры. Вашингтон обнаружил, что его авианосцы сбежали с поля боя из-за дыр в бюджете и неспособности обеспечить ПВО против гиперзвука и массовых баллистических пусков. Остается только гадать, какой будет следующая "шутка" КСИР, сообщает "Царьград".

"Муниципальная вертикаль и местные элиты в таких конфликтах всегда смотрят на центр. Но когда центр в Вашингтоне слабеет, союзники начинают искать пути отхода, чтобы не сгореть в чужом пожаре", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Может ли Иран действительно ударить по Европе?

Технически — да. Дальность последних модификаций иранских ракет превышает 4000 км, что покрывает территорию ЕС. Однако на данный момент это фактор сдерживания, а не прямого действия.

Связан ли удар по Диего-Гарсия с выборами в США?

Безусловно. Это попытка показать слабость нынешней администрации и лично Трампа как кандидата, чьи прошлые решения привели к потере американского влияния в регионе.

Насколько правдивы данные о "северокорейском следе"?

Сходство ракет Хорремшехр и Хвасон очевидно для любого технического эксперта. Это плод долгосрочного сотрудничества двух стран-изгоев против общего противника.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог Михаил Егоров
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
