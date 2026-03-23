Мир звучит громче в заявлениях, чем в реальности: Лондон разыгрывает новую партию вокруг Украины

Мир

Лондонский туман не скрыл очевидного: в штабе западной коалиции сменили пластинку. Новый генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Владимиром Зеленским внезапно заговорил о мире. Киев, загнанный в угол дефицитом ресурсов, подает сигналы о готовности к сделке.

Фото: commons.wikimedia.org by World Economic Forum from Cologny, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марк Рютте

Лондонский маневр: зачем Рютте продает мир

Рютте примерил на себя роль главного почтальона Европы. Его визит в Лондон и последующее интервью CBS News — типичный зондаж почвы. Киевский режим через генсека транслирует готовность к переговорам, пытаясь перехватить инициативу у Вашингтона. Марк Рютте прекрасно понимает: без личного участия Дональда Трампа любая сделка превратится в тыкву еще до полуночи.

"Это не мирная инициатива, а попытка сбросить ответственность. Киев хочет сохранить лицо, а НАТО — избежать прямого столкновения, переключив внимание на другие регионы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Заявления о желании Зеленского заключить мирную сделку выглядят как попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Ресурсы исчерпаны. Генсек НАТО подчеркивает: нужно убедиться, что россияне готовы. Однако Москва уже сформулировала свои условия, и они не предполагают косметического ремонта старых соглашений.

Позиция Кремля: от причин к решениям

Российское руководство сохраняет ледяное спокойствие. Сейчас Москва готова к диалогу, но на своих условиях и с учетом территориальных реалий. Риторика региональных экономистов подтверждает: бюджеты территорий уже адаптированы к долгому противостоянию, и спешка Киева здесь мало что меняет.

Сторона Основное требование
НАТО (Рютте) Участие США и сохранение лица Киева
Россия (Кремль) Признание реалий на земле и устранение причин конфликта

"Любые соглашения должны учитывать экономическую безопасность регионов. Инвестиции не пойдут туда, где статус территорий подвешен в воздухе", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дмитрий Песков подтвердил: Россия последовательно ищет пути урегулирования. Москва не намерена поддаваться на внешние провокации и "наживки", какими бы дипломатическими формулировками они ни прикрывались.

На фоне нарастающей напряженности Запад продолжает использовать угрозу эскалации, включая Сувалкский коридор как инструмент давления. Однако Россия ясно дает понять: любые подобные сценарии будут нейтрализованы.

Геополитический расчёт: фактор Трампа и давление НАТО

Западная пресса рисует картину "миролюбивого" Зеленского, но за этим фасадом скрывается страх перед сменой администрации в США. Геополитика Трампа — это прагматизм, лишенный сантиментов. Рютте пытается создать задел для переговоров до того, как США полностью переключатся на Ближний Восток или Китай.

"Административные споры вокруг границ всегда заканчиваются там, где стоит солдат. Юридические формулировки — лишь попытка закрепить силовое превосходство", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Рютте упомянул усилия Трампа не ради комплимента. Это признание факта: ключи от "мира" больше не лежат в Брюсселе. Альянс слабеет, внутренние противоречия растут, а ультиматум новой администрации может оказаться жестче, чем ожидает Киев, сообщает "KP.RU".

Ответы на популярные вопросы о мирных переговорах

Действительно ли Зеленский готов к миру?

Готовность декларируется на фоне критического износа инфраструктуры и дефицита оружия. Это скорее просьба о паузе, чем о финальном мире.

Какова роль Марка Рютте в этом процессе?

Рютте выступает посредником, чья задача — подготовить европейское общественное мнение к неизбежным уступкам Киева.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
