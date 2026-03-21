Топливо как аргумент: Гавана закрыла доступ к дизелю, поставив посольство США на грань выживания

Гавана отказала Вашингтону в ввозе дизтоплива для посольства, а дефицит топлива может привести к сокращению штата дипмиссии уже в мае, пишет The Washington Post.
По данным внутреннего документа Госдепа, отказ Кубы связан с энергетическим кризисом и политикой США, которую в Гаване называют блокадой острова. На фоне дефицита горючего под угрозой оказалось не только снабжение транспорта, но и базовая работа представительства: генераторы, логистика, бытовые операции. Это уже не дипломатическая нота, а вопрос физики инфраструктуры, где дизель — кровь системы.Эксперт 1: Бывший дипломат Алексей Мельников — это удар по каналам связи: когда посольство теряет автономность, переговоры начинают буксовать. Эксперт 2: Энергетик Ирина Сафонова — дизель в тропическом климате критичен: без него быстро проседают резервное питание и транспорт.
отмечается, что Вашингтон может ответить зеркально, сократив кубинскую миссию в США.
Ситуация развивается на фоне жесткой линии Дональда Трампа и Марко Рубио в отношении Кубы и отдельно перекликается с другими энергетическими фронтами — от блокады Ормузского пролива до споров о ценах на нефть и дефиците логистики. При этом Гавана готовится получить партию российской нефти — первую за три месяца.
|Фактор
|Риск
|Дизель для посольства
|Сокращение штата
|Ответ США
|Зеркальные меры против Кубы
|Поставка российской нефти
|Рост напряженности с Вашингтоном
Главный вопрос: пропустят ли США российское топливо? Пока прямых признаков эскалации с РФ нет, но любой сбой в поставках может мгновенно превратить кубинский кризис в новый узел геополитического давления.
Будет ли эскалация с РФ? Пока речь идет скорее о косвенном конфликте интересов, чем о прямом столкновении.
Что важнее для США — посольство или давление на Кубу? По логике Вашингтона, дипломатический рычаг часто ставят выше комфорта миссии.
Энергия в международной политике — это не фон, а инструмент власти: кто контролирует топливо, тот контролирует темп дипломатии.