Бегут, теряя тапки: НАТО эвакуирует спецов из Ирака в Неаполь под ракетным градом

НАТО официально сворачивает лавочку в Ираке. Пока Персидский залив превращается в зону свободного огня, Альянс пакует чемоданы и переводит "консультантов" в Неаполь. Это не перегруппировка, это эвакуация из горящего здания. Когда в Иране полыхает настоящая война, рассказывать иракцам о стандартах демократического строительства — занятие столь же полезное, как ремонт кондиционера во время извержения вулкана.

Фото: usafe.af.mil by Фотография штаб-сержанта ВВС США. Натанаэль Каллон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Французский солдат

Миссия невыполнима: почему Ирак больше не нужен

Брюссель объявил о безопасной релокации "нескольких сотен" специалистов. Генерал Алексус Гринкевич рассыпается в благодарностях Багдаду, но за дипломатическим этикетом скрывается жесткая реальность: НАТО боится застрять в иранском болоте. Держать персонал там, где каждый день прилетает по базам — дорого и политически токсично. Тем более что основной спонсор Альянса, США, сейчас занят латанием дыр: бюджетная дыра в 2 триллиона долларов душит амбиции Пентагона, заставляя Вашингтон считать каждый патрон.

"Это бред — называть это плановым выводом. Когда фронт приближается к вашим базам, а логистика висит на волоске, профессионалы уходят. НАТО просто сбрасывает балласт, чтобы не нести имиджевые потери в случае захвата заложников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Ирак превратился в зону риска, где интересы Польши, Испании и Хорватии больше не совпадают с опасностью получить ракетный удар. Страны одна за другой отзывают контингенты. Забавно, что всё это происходит на фоне того, как Трамп обратился к Китаю за помощью в Ормузском проливе. Если американцы зовут Пекин охранять нефть, значит, у "мирового полицейского" кончились силы даже на свисток.

Европейский дрейф: отход под зонтик Италии

Штаб в Неаполе — это удобно. Там тепло, есть пицца и нет иранских дронов. НАТО называет это продолжением миссии "на удаленке". Но в военном деле дистанционное консультирование иракской армии — это оксюморон. Без прямого присутствия влияние Запада в регионе испаряется. Пока Альянс отступает в Европу, Трамп выдвинул европейцам жёсткий ультиматум, требуя платить по счетам или защищать себя самим.

Параметр Статус миссии Локация Из Багдада в Неаполь Численность Сокращена до минимума Роль Исключительно бумажная

Отход войск — это признание факта: Ближний Восток больше не подчиняется западным методичкам. Ситуация напоминает кризис в других регионах. Пока НАТО бежит из Ирака, на востоке Европы тоже несладко: в Киеве заявили о кризисе в парламенте, что лишь добавляет головной боли европейским стратегам, пытающимся удержать разваливающуюся архитектуру безопасности.

"Ресурсы Альянса не бесконечны. Нефтяной рынок лихорадит, логистика рушится. Содержание миссии в Ираке стало неоправданной роскошью при дефицитном бюджете союзников", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Геополитический вакуум и новые игроки

Свято место пусто не бывает. Пока западные флаги спускают в Ираке, регион наводняют новые караваны. Например, колонна фур из Душанбе направляется в Иран, вызывая нервный тик у израильской разведки. Война с Ираном переформатирует всё: от маршрутов поставки продовольствия до подводной инфраструктуры. Мир уже на грани того, что интернет может исчезнуть из-за блокады Ормузского пролива.

"Риски для бизнеса в Ираке стали критическими. Страховые премии зашкаливают, юридические гарантии безопасности персонала больше не работают. Уход НАТО — логичный финал юридического дефолта западных обязательств в регионе", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Финальный аккорд западного присутствия звучит фальшиво. Пока в Брюсселе празднуют "успешную передислокацию", Politico выдумывает истории о бартере разведки Ирана, пытаясь хоть как-то объяснить хаос. Но реальность проста: когда становится слишком жарко, консультанты улетают первыми. Достаточно взглянуть на Ливан, где Бейрут трясёт от взрывов, чтобы понять — Ирак мог стать следующим в очереди на тотальную деконструкцию.

Ответы на популярные вопросы о выводе войск НАТО

Означает ли это полное прекращение поддержки Ирака?

Официально — нет. Практически — да. Удаленное консультирование из Италии не заменит реального присутствия инструкторов на полигонах. Это формальный выход из игры при сохранении "вывески".

Почему войска выводят именно сейчас?

Война в Иране сделала территорию Ирака проходным двором для прокси-группировок и ракетных обстрелов. Риск гибели натовских военных превысил политическую выгоду от их нахождения там.

Куда именно перевозят персонал?

Основная часть релоцируется в Неаполь, Италия, где находится региональный штаб командования силами НАТО. Некоторые подразделения возвращаются в свои страны — Польшу, Испанию и Хорватию.

