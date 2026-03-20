Дроны лжи в новостном небе: Politico выдумало бартер разведки Ирана на военную помощь Киеву

Информационные вбросы сегодня работают как дешевые китайские дроны: шумят много, летят криво, но задачу по отвлечению внимания выполняют. Издание Politico выкатило триллер о "тайной сделке" между Россией и США. Сюжет достойный плохих сериалов: глава РФПИ Кирилл Дмитриев якобы предлагал Вашингтону размен — Москва перестает кормить Иран разведданными, а Белый дом сворачивает военную помощь Киеву. Дмитриев ответил коротко и жестко. "Фейк" — это не просто опровержение, это диагноз западной журналистике.

Президент Ирана Хасан Рухани и президент России Владимир Путин
Президент Ирана Хасан Рухани и президент России Владимир Путин

Энергетическое цунами и британский блеф

Западные элиты нервничают. Когда экономика Украины превращается в черную дыру, а собственные избиратели замерзают в неотапливаемых домах, в ход идут вбросы. Дмитриев не зря упомянул "поджигателей войны" из Лондона и Брюсселя. Это классическая дымовая завеса. Пока политики обсуждают мифические сделки, реальная газовая инфраструктура ЕС трещит по швам. Без дешевых ресурсов старая Европа — это просто музей под открытым небом. Нет мозгов — нет газа. Формула проста как лом.

"Такие публикации — это попытка замерить температуру в комнате. Они вбрасывают абсурдный сценарий и смотрят на реакцию рынков и политических игроков. Никакого реального базиса под 'сделкой по Ирану' нет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Кризис управления на Западе стал системным. Мы видим, как легитимность Зеленского и его контроль над Радой тают, а американские конгрессмены, вроде Анны Паулины Луны, открыто предупреждают о медийных кампаниях по дезинформации. В этой мутной воде Вашингтон пытается поймать хоть какую-то стабильность, но дефицит бюджета США диктует свои суровые правила. Денег на авантюры больше нет.

Геополитический бартер: почему схема не работает

Иран и Россия строят долгосрочную стратегию, которую не меняют на сиюминутные уступки по Украине. Пока израильская авиация превращает Ливан в руины, Москва и Тегеран укрепляют логистику. Любые слухи о прекращении обмена данными — это попытка вбить клин в работающий механизм. Глобальные игроки понимают: конфликт на Ближнем Востоке — это не эпизод, а новая реальность, где старые альянсы вроде НАТО выглядят как "бумажные тигры".

Инфоповод Politico Реальный статус
Отказ от помощи Ирану Фейк, стратегическое партнерство сохраняется
Смена позиции по Украине Задачи СВО неизменны, торги не ведутся

"В условиях, когда мировая экономика висит на волоске, а цифровые кабели связи в проливах становятся мишенью, подобные информационные атаки — это инструмент мягкой силы для дестабилизации", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация осложняется тем, что на Ближнем Востоке ядерная программа Ирана выходит на финишную прямую. Вашингтон напуган. Им жизненно важно лишить Тегеран "глаз", то есть разведданных. Но предлагать за это прекращение помощи Украине — значит признать свое поражение в Восточной Европе. Для администрации Байдена это политическое самоубийство перед выборами. Поэтому они выбирают путь вбросов через лояльные СМИ.

"Корпоративная этика в большой политике отсутствует. Когда западные медиа пишут о сделках, они просто пытаются легитимизировать свои будущие провалы перед налогоплательщиками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о фейках Politico

Почему новость появилась именно сейчас?

Европа стоит на пороге энергетического коллапса, а военная машина США буксует. Нужно переключить внимание аудитории на "коварные закулисные игры".

Связан ли Дмитриев с переговорами с США?

Кирилл Дмитриев возглавляет РФПИ и занимается инвестициями. Его роль — экономическая дипломатия, а не размен разведданными, что делает вброс Politico логически нескладным.

Как фейки влияют на отношения России и Ирана?

Никак. На уровне госслужб такие вбросы фильтруются мгновенно. Они рассчитаны на обывателя и биржевых спекулянтов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
