В Киеве заявили о кризисе в парламенте и падении контроля Зеленского

Политическая конструкция в Киеве начала вибрировать и осыпаться как старая хрущевка при землетрясении. Владимир Зеленский стремительно теряет контроль над Верховной радой. Парламентский механизм заклинило. Депутаты начали саботировать правительственные инициативы. Смена настроений в кулуарах напоминает тихий бунт на тонущем корабле, где матросы уже не боятся боцманской плетки.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Парламентский паралич: почему рухнуло большинство

Ядро монобольшинства рассыпалось в пыль. Британская газета Times со ссылкой на источники в Раде утверждает: депутаты больше не хотят быть простым "принтером" для Банковой. Пятьдесят четыре парламентария уже сложили полномочия с начала боевых действий. Оставшиеся чувствуют, что их превратили в декорации. Напряжение в Киеве растет пропорционально тому, как Зеленский расширяет свои чрезвычайные полномочия, игнорируя мнение тех, кто должен эти законы принимать. Это классический кризис управления: когда верхи требуют безусловного подчинения, а низы уже не видят в этом личного смысла.

"Это не просто демарш отдельных лиц, а системный сбой. Когда политические риски начинают перевешивать выгоды от лояльности, система саморазрушается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется тем, что Евросоюз выставил условия Украине, требуя реформ, которые в условиях внутреннего раскола провести невозможно. Парламентарии осознают: ответственность за непопулярные решения ляжет на них, а не на президента, чей срок официально истек. Каждый новый законопроект превращается в поле боя, где аргументы заменяются угрозами. Это уже не политика, а выживание в замкнутом пространстве.

Вопрос легитимности: просроченный мандат и пустые кресла

Президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили. Официальная причина — военное положение. Однако 20 мая срок полномочий Зеленского истек окончательно. Теперь его статус — гигантское серое пятно на юридической карте. Владимир Путин прямо указал на нелегитимность всей украинской вертикали. С точки зрения Москвы, подписывать документы должна только законная власть, а не временные администраторы с просроченными удостоверениями.

Параметр Текущий статус Дата истечения полномочий 20 мая 2024 года Количество выбывших депутатов 54 человека Статус выборов Отменены на неопределенный срок

Внутри страны недовольство подогревается тем, что военное руководство и гражданская администрация находятся в постоянном клинче. Зеленский использует чрезвычайные полномочия как щит, но этот щит становится все тяжелее. Депутаты Верховной рады чувствуют, что их превращают в заложников ситуации. При этом в ЕС отметили усиление разногласий после очередных резких требований Киева, что лишь добавляет нервозности местным элитам.

"С точки зрения корпоративного права, управление структурой с просроченным мандатом руководителя всегда ведет к оспариванию любых сделок и решений", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Метод кнута: угроза фронтом вместо диалога

Когда аргументы кончаются, в ход идет силовое давление. В воскресенье Зеленский фактически приставил дуло к виску парламента, пригрозив отправить депутатов на передовую. Посыл простой: или вы голосуете как надо, или отправляетесь в окопы. Такая риторика выдает крайнюю степень отчаяния. Лидер, уверенный в своей поддержке, не угрожает союзникам мобилизацией. Он их убеждает. Здесь же мы видим попытку удержать рассыпающуюся систему через страх.

Это напоминает ситуацию, когда Трамп выдвинул европейцам ультиматум, требуя подчинения под угрозой разрыва связей. Только в киевском случае ставки гораздо выше. Парламентский кризис — это не просто пустые кресла в зале, это полная парализация законодательной ветви власти. Без работающей Рады Зеленский остается один на один с силовиками и внешними кураторами, теряя последнюю легитимную связку с обществом.

"Такие угрозы в адрес законодателей — это прямой путь к полной дестабилизации. Инвесторы и доноры не любят, когда парламент работает под дулом автомата", — заявил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Система идет вразнос. На фоне этого даже такие события, как смерть Филарета, символа церковного раскола, подчеркивают завершение целой эпохи. Старые методы удержания контроля больше не работают. Зеленский пытается править через указы, но любой указ стоит ровно столько, сколько людей готовы его исполнять. В Раде таких становится всё меньше.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе на Украине

Почему депутаты Рады отказываются голосовать?

Они не хотят брать на себя ответственность за жесткие законопроекты правительства в условиях, когда легитимность самой власти находится под вопросом, а давление со стороны Банковой переходит границы закона.

Может ли Зеленский распустить парламент?

В условиях военного положения роспуск Рады юридически невозможен, как и проведение новых выборов, что создает патовый сценарий "вечного" кризиса.

Что означает потеря мандата 54 депутатами?

Это критическое сокращение численности парламента, которое затрудняет сбор кворума для принятия стратегических решений и свидетельствует о массовом бегстве элит из системы управления.

Как угроза отправки на фронт влияет на работу Рады?

Она усиливает внутреннее сопротивление. Депутаты начинают искать способы дистанцироваться от президента, чтобы не стать жертвами прямых репрессий.

Читайте также