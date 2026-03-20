Бумажный тигр на поводке: Трамп выдвинул европейцам жёсткий ультиматум

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир » Северная Америка » США и Канада

20 марта Дональд Трамп обвинил европейских союзников в НАТО в «трусости» за отказ послать флоты для разблокировки Ормузского пролива и пообещал пересмотреть отношения с ЕС.

ЕС и Дональд Трамп
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ЕС и Дональд Трамп

Трамп заявил: «Без США НАТО — бумажный тигр... ТРУСЫ, и мы это ЗАПОМНИМ!», обвинив Европу в нытье из‑за роста цен на нефть после блокады Ормузского пролива и отказе провести «простую» военную операцию (см. [Цены на нефть], [ядерная эскалация], [дефицит Пентагона]).

Генсек НАТО Марк Рютте парировал: союзники уже инвестировали в восточный фланг НАТО  и ПВО, а операция в Ормузе требует «хирургии», чтобы не вызвать экологическую катастрофу (см. [ПВО Ирана], [тензура на удары по инфраструктуре]).

Трамп использует шоковую риторику для электората, а реальная мобилизация ЕС ограничена политическим риском. Операция в Ормузском проливе технически возможна, но последствия для судоходства и экологии велики. Рост цен уже чувствуют потребители; санкции и логистика усиливают напряжение (см. [гуманитарный коридор]).

Сторона Позиция
США (Трамп) Прямые требования и угрозы пересмотра альянса
ЕС Опасение втягивания в большую войну ([разногласия в ЕС])
Главный вызов: предотвратить эскалацию без утраты контроля над энергопоставками и экосистемой пролива.

Вопрос: Что может сделать ЕС прямо сейчас?
Ответ: Усилить морскую кооперацию и дипломатическое давление, избегая односторонних «ковбойских» действий.

Вопрос: Чем рискует мир?
Ответ: Продолжение блокады = экономический шок и военная эскалация ([инциденты в Вашингтоне]).

Следите за развитием: неделя после заявления покажет, останется ли риторика тактикой выборной кампании или перерастёт в стратегию.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.