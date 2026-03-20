Глава раскольнической УПЦ КП Филарет умер на Украине в 97 лет

В возрасте 97 лет скончался раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко). О смерти религиозного деятеля сообщил руководитель Православной церкви Украины Епифаний Думенко. Ранее, 9 марта, стало известно о серьезном ухудшении самочувствия Филарета и его экстренной госпитализации. Детали или причины смерти главы раскольнической структуры официально не уточняются.

"Завершился земной путь Святейшего патриарха Филарета", — написал Епифаний в своей социальной сети.

Михаил Денисенко занимал пост митрополита Киевского и всея Украины в начале девяностых годов. В 1990 году, опираясь на административную поддержку киевских властей, он инициировал движение за отделение от Русской православной церкви. Подобные действия спровоцировали острый внутрицерковный кризис.

В мае 1992 года состоявшийся в Харькове собор иерархов официально лишил Филарета сана. В ответ на это решение Денисенко провозгласил создание собственной религиозной структуры — Украинской православной церкви Киевского патриархата. Итогом этого противостояния стало отлучение Филарета от Церкви и предание его анафеме в связи с организацией раскола.