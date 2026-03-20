Газовая петля затягивается: Приднестровье переходит на режим ЧС ради сохранения тепла и ресурсов

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики в минувшую пятницу проголосовал за введение чрезвычайного экономического положения. Мера принята на фоне острого дефицита природного газа, который привел к серьезным сбоям в работе региональной экономики. Чрезвычайный статус официально установлен сроком на 30 суток, а документ вступит в силу через шесть часов после официального опубликования. Решение базируется на указе главы государства Вадима Красносельского, который был утвержден парламентариями в ходе дистанционного внеочередного заседания.

Фото: web.archive.org by AwOiSoAk KaOsIoWa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Приднестровье

"Верховный совет ПМР сегодня на 4-м чрезвычайном заседании, которое состоялось в онлайн-формате, утвердил указ президента ПМР №100 "О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики", — сообщила пресс-служба приднестровского парламента.

"Энергетическая зависимость региона от стабильных поставок сырья создает прямые риски не только для промышленности, но и для всей бюджетной устойчивости. В условиях, когда производство критически привязано к объемам топлива, любые сокращения перекачки газа неминуемо деформируют финансовые показатели и требуют оперативного государственного вмешательства", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Власти подчеркивают, что необходимость подобных ограничений продиктована систематическим ухудшением социально-экономических параметров республики. Снижение притока голубого топлива заставляет руководство региона искать способы удержания штатной работы инфраструктуры, включая обеспечение граждан теплоснабжением и услугами горячей воды. Для региона это уже не первый подобный опыт: аналогичный режим ограничения экономического характера действовал в Приднестровье в период с 18 декабря по 17 марта.