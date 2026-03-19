Слухи об острове рассеялись: Пентагон официально закрыл вопрос о контроле над Кубой

Глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Фрэнсис Донован в четверг официально опроверг планы Пентагона по установлению военного или политического контроля над Кубой. Заявление прозвучало во время слушаний в сенате, где законодатели интересовались потенциальной активностью американских военных в регионе. Инициатива возникла на фоне участившихся политических высказываний и ужесточения санкционного давления со стороны Вашингтона в отношении Гаваны.

"Южное командование этим не занимается", — заявил генерал Фрэнсис Донован, также подтвердив, что никакие другие оперативные структуры США не ведут подготовку к силовому захвату островного государства.

"Подобная риторика часто становится инструментом давления, однако практическая реализация таких сценариев требует сложной легитимации и огромных ресурсов, которых сейчас нет в повестке. В вопросах региональной стабильности элиты предпочитают действовать через экономические рычаги, а не прямую военную экспансию, которая влечет за собой риски дестабилизации всей Латинской Америки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Ранее вокруг будущего Кубы возникло множество домыслов, подогретых неоднозначными комментариями Дональда Трампа. В частности, бывший президент допускал возможность некоего «дружеского» участия Штатов в делах острова, предрекая ему скорые перемены. Одновременно с этим Белый дом усилил энергетическую блокаду, выпустив указ о введении пошлин для стран, продолжающих поставки нефти на Кубу.

На сегодняшний день экономика острова испытывает серьезные трудности из-за острой нехватки горючего, что подтвердил российский дипломатический корпус в Гаване. Ситуация осложнилась после прекращения венесуэльского нефтяного экспорта. На этом фоне Москва официально подтвердила свою позицию, заявив о поддержке кубинского суверенитета и права государства самостоятельно определять вектор своего внутреннего устройства.