Подводный флот ушел на дно истории: Пентагон объявил о полном разгроме морских сил Ирана

Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет заявил о полном разгроме подводных сил Ирана в ходе текущей операции, получившей название "Эпическая ярость". По словам министра, в результате серии ударов было ликвидировано 11 субмарин исламской республики, а портовая инфраструктура, используемая военными, приведена в негодность. Конфликт между сторонами резко обострился после 28 февраля, когда США и Израиль приступили к массированной бомбардировке иранских территорий, включая столицу. Удары сопровождаются взаимными атаками: Тегеран отвечает обстрелами американских баз в регионе и израильских объектов, что привело к жертвам среди гражданского населения.

"Их подводные лодки — когда-то у них было 11 — уничтожены. Их военные порты разрушены", — заявил Пит Хегсет во время брифинга, посвященного ходу операции.

"Локальные конфликты такого масштаба неизбежно дестабилизируют региональные рынки, создавая колоссальные риски для цепочек поставок энергоресурсов. Даже при сообщениях об уничтожении инфраструктуры, мы наблюдаем волатильность, которая отражает опасения инвесторов относительно долгосрочных последствий для логистики в Персидском заливе", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ранее представители Пентагона уже выступали с аналогичными утверждениями об успешном уничтожении иранского флота. Тогда эти данные опроверг военный советник верховного главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави. Он подчеркнул, что военно-морские силы страны сохраняют боеспособность, продолжают активное участие в боевых действиях и периодически наносят удары по американским судам.

Официальной причиной для начала масштабной военной кампании Вашингтон и Тель-Авив изначально называли необходимость нанесения превентивных ударов из-за предполагаемой угрозы, исходящей от ядерной программы Тегерана. Тем не менее, нынешняя риторика сторон свидетельствует о смене политических приоритетов. Теперь руководство США и Израиля открыто декларирует цель, направленную на смену текущего государственного строя в Иране, что делает эскалацию ещё более острой в глазах международного сообщества.