Мировой кошелек под ударом: ближневосточный кризис ломает привычные логистические цепочки

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой британского внешнеполитического ведомства Иветт Купер обсудил эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Пекин выразил обеспокоенность тем, что расширяющиеся военные действия создают угрозу для глобальной экономической архитектуры. Стороны уделили внимание рискам, которые текущая нестабильность несет для сектора энергетики, финансовых рынков и мировой логистики. Это обсуждение стало частью серии дипломатических контактов, направленных на оценку последствий ближневосточного кризиса для ключевых мировых держав.

Фото: https://avash.ir/ by محمد برنو, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года

"Нынешний конфликт на Ближнем Востоке обостряется, а военные действия по-прежнему расширяются, что не только подрывает региональный мир и стабильность, но и оказывает непосредственное влияние на международную энергетику, финансы, торговлю и судоходство, нанося ущерб общим интересам всех стран", — заявил Ван И.

"Энергетические рынки крайне чувствительны к любой эскалации в регионах, где проходят основные морские артерии. Любое нарушение логистики в ближневосточном секторе неизбежно отражается на стоимости фрахта и ценах на топливо в глобальном масштабе, что мы уже наблюдаем в текущей макроэкономической повестке", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Позиция китайской стороны акцентирует внимание на том, что последствия конфликта выходят за рамки территориальных споров. Глобализация торговых цепочек делает мировую экономику крайне уязвимой к прерыванию поставок через стратегические проливы. Дальнейшее осложнение ситуации может вынудить многие государства пересматривать свои внутренние стратегии резервирования ресурсов и развивать альтернативные пути доставки товаров.

Дипломатические усилия Китая подчеркивают озабоченность Пекина стабильностью маршрутов доставки ресурсов, необходимых для поддержания промышленного роста. Взаимодействие с британскими коллегами указывает на то, что даже страны с различающимися внешнеполитическими приоритетами вынуждены признавать общие риски для мировой торговли. Текущая ситуация остается в центре внимания министерств иностранных дел крупнейших мировых экономик, опасающихся полномасштабного кризиса поставок.

Читайте также