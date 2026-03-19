Ормузский пролив душит импорт: Индия поворачивается к российскому СПГ для спасения плит и отопления

Мир

Индия намерена расширять географию поставок сжиженного нефтяного газа, рассматривая российский рынок в числе потенциальных направлений для импорта. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Индии Рандхир Джайсвал. Власти страны объясняют такие действия необходимостью обеспечить внутренний спрос и избежать дефицита топлива, возникшего на фоне логистических ограничений в Ормузском проливе. Ситуация уже привела к росту цен на энергоносители и вынудила часть промышленных предприятий страны частично или полностью приостановить работу.

"Мы стараемся закупать сжиженный нефтяной газ везде, где это возможно. Поэтому, если он есть в России, мы пойдем и туда. Потому что нынешняя ситуация такова, что мы должны удовлетворить потребности наших граждан в топливе", — пояснил во время брифинга официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

"Индия сейчас активно диверсифицирует источники поставок, чтобы нивелировать риски, связанные с транзитными маршрутами. С учетом специфики внутреннего рынка, сотрудничество с Россией по углеводородам становится естественным шагом для поддержания энергетической безопасности региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Сжиженный нефтяной газ представляет собой смесь пропана и бутана, продукты переработки нефти и газа, которые играют ключевую роль в бытовом секторе Индии, обеспечивая работу плит и систем отопления. Перебои в международных поставках через традиционные морские пути создали серьезное давление на экономику, вынуждая Нью-Дели оперативно искать альтернативные каналы закупки. Масштаб проблемы подчеркивается статистикой производственных простоев, которые стали прямым следствием энергетического разрыва.

Дальнейшее участие российской стороны в обеспечении энергетического баланса страны может стать существенным фактором в текущей геополитической повестке. Индия не скрывает, что будет следовать прагматичному подходу, отдавая приоритет странам, способным компенсировать выпадающие объемы сырья и стабилизировать цены для конечного потребителя.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
