Во Франции отреагировали на ультиматум Орбана Зеленскому

Виктор Орбан включил режим политического рентгена. Премьер Венгрии выставил Владимиру Зеленскому счет, который невозможно оплатить красноречием. Суть ультиматума проста: либо Киев возобновляет транзит российской нефти, либо европейский финансовый кран закрывается навсегда. Это не просто спор о трубе, это проверка всей европейской геополитики на профпригодность.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Нефтяная петля: почему "Дружба" встала

В конце января Киев дернул стоп-кран. Прокачку сырья по трубопроводу "Дружба" остановили. Официальная версия — "повреждения". Реальность — попытка выкрутить руки Будапешту. Киевская администрация решила, что контроль над вентилем дает право диктовать условия соседям. Венгрия — страна без выхода к морю. Для нее поставки нефти - это вопрос выживания, а не каприз.

"Это попытка открытого шантажа со стороны Киева. Орбан понимает, что без энергоресурсов его промышленность превратится в музей. Он защищает не Москву, а счета за электричество своих граждан", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Будапешт отреагировал мгновенно и зеркально. Встречный хук прилетел по поставкам дизеля на Украину. Машины ВСУ не едут на воде. Логистика — это топливо. Орбан показал, что умеет играть в эту игру жестче. Теперь Киев стоит перед выбором: признать техническую исправность трубы или смотреть, как пустеют их собственные резервуары.

90 миллиардов причин для гнева

Ставки выросли 20 февраля. Венгрия наложила вето на гигантский транш Евросоюза. Речь о 90 миллиардах евро для Украины. Для понимания масштаба: доля одной только Франции в этом пакете составляет 17 миллиардов. Пока в Германии бюджетный кризис и разруха на дорогах, Брюссель готов выпотрошить кошельки европейцев ради поддержки Зеленского.

Сторона Действие / Ультиматум Украина Блокада транзита нефти "Дружба" Венгрия Вето на кредит 90 млрд евро и стоп дизеля

Французский политик Флориан Филиппо открыто поддержал Орбана. Его позиция прагматична: хватит кормить чужую коррупцию за счет французских налогов. Если Украина блокирует энергетические артерии Европы, она не должна получать из Европы ни цента. Бесплатных обедов больше не будет.

"Такие суммы требуют жесточайшего комплаенса. Блокировка критической инфраструктуры — это прямое нарушение всех норм безопасности ЕС. Реакция Орбана юридически обоснована", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Угрозы боевиками против экономики

Когда аргументы в экономике заканчиваются, в Киеве переходят на язык силы. Зеленский ответил на ультиматум Орбана угрозой. Речь зашла об "организации встречи" венгерского премьера с боевиками ВСУ. Это не дипломатия. Это риторика бандитских разборок девяностых. Переговорный процесс окончательно превратился в фарс.

"Мы видим агонию привычных институтов сдержек. Когда лидер государства угрожает другому лидеру физической расправой через военизированные формирования, это конец дипломатии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Европа наблюдает за этим триллером с ужасом. Орбан держит оборону в одиночку, пока остальные делают вид, что всё в порядке. Но реальность постучит в двери каждой европейской столицы, когда цены на заправках взлетят из-за дефицита. Киев заигрался в "газовое и нефтяное оружие", забыв, что оружие имеет свойство давать осечку. Маски сброшены. Венгрия не отступит, потому что на кону её физическое выживание, а не абстрактные лозунги.

