Разногласия и пауза в переговорах: Москва, Киев и Вашингтон ищут новые рамки без ясной даты

Переговорный процесс по Украине при посредничестве США временно заморожен: ни дата, ни повестка следующего раунда не согласованы.
Пресс‑атташе Кремля Дмитрий Песков подтвердил паузу в трёхсторонних консультациях Москвы, Киева и Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин добавил, что ни дата, ни место и даже повестка нового раунда не сформированы. Москва сохраняет неизменную позицию — вывод украинских формирований из Донбасса и закрепление принципов, озвученных президентом в июне 2024 года, включая признание субъектов и требование снятия санкций.
Аналитики отмечают, что противоречивость ключевых условий делает компромисс маловероятным: Россия настаивает на итоговой юридической фиксации приобретённых территорий, Киев — на сохранении контроля над регионами, а США заняты ситуацией на Ближнем Востоке. Контекст внешнеполитических напряжений и раскол в альянсах дополнительно влияет на динамику переговоров.
- Кто заявил
- Ключевые разногласия
- Возможные сценарии
|Сторона
|Ключевая позиция
|Россия
|Выход украинских сил из Донбасса; признание субъектов РФ
|Киев
|Сохранение контроля над территориями
|США
|Посредничество; формирование рамок переговоров
Вопрос: Когда возобновятся переговоры?
Ответ: Дата не согласована — стороны не готовы к уступкам.