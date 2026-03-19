Мир » Бывший СССР » Украина

Переговорный процесс по Украине при посредничестве США временно заморожен: ни дата, ни повестка следующего раунда не согласованы.

Фото: МИД ОАЭ
Пресс‑атташе Кремля Дмитрий Песков подтвердил паузу в трёхсторонних консультациях Москвы, Киева и Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин добавил, что ни дата, ни место и даже повестка нового раунда не сформированы. Москва сохраняет неизменную позицию — вывод украинских формирований из Донбасса и закрепление принципов, озвученных президентом в июне 2024 года, включая признание субъектов и требование снятия санкций.

Аналитики отмечают, что противоречивость ключевых условий делает компромисс маловероятным: Россия настаивает на итоговой юридической фиксации приобретённых территорий, Киев — на сохранении контроля над регионами, а США заняты ситуацией на Ближнем Востоке. Контекст внешнеполитических напряжений и раскол в альянсах дополнительно влияет на динамику переговоров.

  • Кто заявил
  • Ключевые разногласия
  • Возможные сценарии
Михаил Галузин, заместитель МИД РФ
Позиция России принципиальна и передаётся партнёрам в полном объёме.
Елена Новикова, политолог
Наличие жёстких требований по статусу территорий сводит дипломатические манёвры к тактическому перетягиванию — влияние санкций и европейской политики критично (Захарова о расколе в ЕС, Германия о переговорах).
Алексей Смирнов, военный аналитик
Угрозы перехода к военному решению остаются реальными, это фактор давления на дипломатический процесс (Коалиция под давлением).
Сторона Ключевая позиция
Россия Выход украинских сил из Донбасса; признание субъектов РФ
Киев Сохранение контроля над территориями
США Посредничество; формирование рамок переговоров
Главный вызов — несовместимость базовых требований сторон, что делает паузу продолжительной.

Вопрос: Когда возобновятся переговоры?
Ответ: Дата не согласована — стороны не готовы к уступкам.

Следите за развитием: геополитические сдвиги в Европе и на Ближнем Востоке могут резко изменить переговорный баланс (Поставки нефти и влияние санкций, необычные ходы Белого дома).
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
