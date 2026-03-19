Исповедь контрразведчика Кента раскрывает кухню принятия решений в администрации Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир » Северная Америка » США и Канада

Интервью Джо Кента с Такером Карлсоном — редкая изнанка принятия решений в Вашингтоне, отражающая конфликт интересов в американском истеблишменте.

Дональд Трамп и Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Марко Рубио

Что сказал Кент Карлсону

Бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Кент в интервью утверждает, что американская разведка не фиксировала "непосредственной ядерной угрозы" со стороны Ирана, а решение о масштабном ударе формировалось в узком кругу под внешним давлением.

Последствия выразились в трагических для США результатах — от неприятных сдвигов в геополитике и экономике до лавинообразных негативных эффектов в отношениях с союзниками.

Кент прямо заявил, что разведданные не подтверждали, что Иран готовит немедленную ядерную атаку, его позиция была прагматична и ограничивалась развитием мирной программы, а не ядерного оружия:

"Иранская ядерная стратегия на самом деле была довольно прагматичной. Они не хотели эскалации".

Он также указывает на "информационную игру" вокруг угрозы — роль медиа и внешних игроков, которые создали консенсус о необходимости агрессивного шага:

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские чиновники лично оказывали давление на Трампа, часто используя информацию, которую американские чиновники не могли подтвердить".

Связка политических сигналов и якобы конфиденциальных утечек в СМИ, по его словам, заменила системную оценку рисков и разработку сценариев выхода из кризиса.

Как формировались разведданные

С другой стороны, по словам Кента, информация, указывающая на отсутствие "неминуемой угрозы", была "заблокирована" окружением президента Трампа — феномен, который он назвал "стражами ворот" (gatekeepers). Эти охранители фильтруют входящие тревожные новости, чтобы сохранить консенсус в узком круге американского истеблишмента. Поэтому конфликт между аналитиками и органами принятия решений сейчас достиг в США апогея.

Это объясняет, почему некоторые решения Трампа выглядели (и являются) как ответ на внешнее давление, а не продукт внутреннего стратегического расчёта — с рисками перерастания операции в затяжной конфликт.

Военные сценарии и риски

Кент подчёркивает, что убийство верховного лидера Али Хаменеи "было последним, что нужно было сделать, чтобы спровоцировать смену власти в Иране":

▫️Убийство Али Хаменеи не принесло пользы США и лишь укрепило позиции его сторонников".

По словам контрразведчика, точечные удары — закономерная тактика, а полномасштабная война — катастрофа. Кент ожидает усиления прокси-сетей Ирана, роста затрат на войну и геополитического усиления Китая и России.

"Я говорил то же самое в шоу Такера два года назад. Если мы разбомбим Иран, они объединятся, у нас нет чёткого пути к победе, это отвлечет наше внимание от Китая", — сказал Кент.

Действие Краткий эффект
Точечный удар Ограниченная демонстрация силы, риск ответных ударов
Смена режима Региональная нестабильность, рост прокси

Главное — не выйти при расследовании на самого себя

Кент также подчеркнул, что, когда один из ближайших советников президента Трампа Чарльз Кирк открыто заявил, что "мы не должны вступать в войну с Ираном и что нам, по крайней мере, следует пересмотреть наши отношения с израильтянами", "его внезапно убили" и "нам не разрешили задавать по этому поводу никаких вопросов”.

"Расследование, в котором я участвовал с Национальным центром по борьбе с терроризмом, было прекращено до того, как мы смогли продолжить расследование", — сказал Кент.

"Но было ещё много того, что мы должны были расследовать, и о чём я действительно не могу говорить", — добавил он.

Кент со вчерашнего дня находится под следствием ФБР за предполагаемое разглашение секретной информации.

Ответы на популярные вопросы о войне с Ираном

Угрожал ли Иран немедленной ядерной атакой?

По словам бывших аналитиков, включая утверждения Кента, прямых подтверждений ядерной угрозы со стороны Ирана нет: обогащённый уран и технология создания боезаряда — это задача, требующая времени и материально-технической базы.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.