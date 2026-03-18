Вашингтон внезапно вспомнил о тех, кто обычно прячется в тени секретных ангаров или за колючей проволокой. Регистрация домена aliens. gov Исполнительным офисом президента США — это не просто бюрократический жест. Это ювелирное удаление кутикулы на пульте управления общественным мнением, где за одним словом скрываются и "зеленые человечки", и вполне земные гости без грин-карт.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Загадка пустого портала: пришельцы или мигранты?

На текущий момент aliens. gov представляет собой стерильно чистый лист. Ссылка ведет на пустую страницу, которая напоминает разбитое корыто надежд уфологов. Однако сам факт бронирования такого имени в разгар политических бурь — симптом системного сбоя в привычной секретности Пентагона.

Слово "aliens" в американском праве — это лексический трансформер. Оно одинаково успешно описывает и экипаж тарелки над Розуэллом, и человека, пересекшего границу в Техасе. Пока Белый дом держит паузу, эксперты гадают: станет ли сайт архивом секретных файлов или превратится в базу данных по депортации.

"Регистрация таких доменов — это всегда маркер смены повестки. В условиях, когда Трамп пророчит громкие перемены, появление площадки для публикации данных выглядит как подготовка к масштабному вбросу информации", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Президентский квест: от Клинтона до Трампа

Дональд Трамп давно обещал вытряхнуть грязное белье из закромов разведки. Он открыто иронизировал над Бараком Обамой, который признавал веру в инопланетян, но жаловался на отсутствие доказательств. Билл Клинтон и вовсе уверял общественность, что в 1947 году на юге страны не падало ничего внеземного, хотя и проявлял любопытство к "телам".

Теперь Трамп заявляет о готовности опубликовать отчеты Пентагона. Это похоже на попытку реанимировать доверие к власти, которое сейчас находится в состоянии критического износа. Если данные будут обнародованы, это вызовет такой скачок напряжения в медиаполе, что старые политические скандалы покажутся детским лепетом.

Президент Позиция по инопланетянам
Билл Клинтон Отрицал инцидент 1947 года, но искал "тела" в архивах ВВС.
Барак Обама Верит в их существование, но не видел прямых улик контакта.
Дональд Трамп Обещал раскрыть материалы Пентагона и данные о внеземной жизни.

"Прозрачность в вопросах внеземных контактов может стать инструментом отвлечения внимания от внутренних проблем, таких как инфляция и гуманитарные сложности на Западе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Информационная перегрузка цепей безопасности

Вашингтон играет в открытость, пока его союзники боятся идти на дно. Вброс темы НЛО — проверенный способ перезагрузить общественный дискурс. Когда повестка перегружена конфликтами и санкциями, власти достают карту с "зелеными человечками".

Регистрация домена Исполнительным офисом президента — это не ошибка курьера. Это закладка фундамента под будущие разоблачения или законодательные акты. Пока мир обсуждает, как стальные гиганты спасают Гавану, Штаты создают свою цифровую зону 51.

"Бюрократическая машина США редко делает что-то без четкого регламента. Если сайт создан, значит, под него уже готовят контент, будь то данные об НЛО или миграционный комплаенс", — заявила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

В итоге мы имеем дело с политической инженерией высшего порядка. Власть держит паузу, заставляя весь мир гадать, что появится на aliens. gov завтра. Пока это лишь пустая оболочка, но именно в пустоте лучше всего резонируют самые смелые слухи и ожидания.

Ответы на популярные вопросы о сайте aliens. gov

Кто зарегистрировал домен aliens. gov?

Регистрацию осуществил Исполнительный офис президента США, что подтверждают данные мониторинга федеральных доменов.

Связано ли это с обещаниями Трампа?

Прямых подтверждений нет, но Трамп неоднократно заявлял о намерении опубликовать секретные материалы Пентагона об НЛО.

Почему на сайте сейчас ничего нет?

Вероятно, портал находится в стадии технической подготовки или ждет официального информационного повода для запуска.

Может ли сайт касаться миграции?

Да, термин "aliens" официально используется в США для обозначения иностранных граждан, поэтому портал может быть посвящен миграционной политике.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
