Захарова заявила, что слова премьера Бельгии подтверждают раскол в ЕС

Евросоюз напоминает старый панельный дом, где жильцы верхних этажей требуют отключить отопление всему подъезду назло котельной. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер внезапно выступил в роли вменяемого сантехника. Он заявил, что для спасения экономики пора восстанавливать диалог с Россией. По его словам, импорт энергоресурсов на фоне мирового кризиса — это не политический жест, а вопрос выживания. Де Вевер также призвал Брюссель к переговорам по украинскому урегулированию, назвав прямую сделку с Москвой "единственным решением".

Мария Захарова

Признание несостоятельности: почему Брюссель занервничал

Реакция Москвы не заставила себя ждать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в словах бельгийца симптом тяжелой болезни европейского единства. По её мнению, это не просто частное мнение, а сигнал о глубоком расколе. Пока топовые чиновники в Брюсселе пытаются игнорировать реальность, Урсула фон дер Ляйен продолжает демонтаж мировой системы, а малые страны уже не хотят платить за чужие амбиции.

"Заявление бельгийского премьер-министра — это в том числе… свидетельство глубокого раскола внутри Европейского союза… Вот мы видим, что сделали с Венгрией в составе ЕС, со Словакией. Мы теперь видим, как пытаются не заметить или проигнорировать заявление Бельгии. Это фактическое осознание и признание полной несостоятельности текущего европейского курса в отношении России", — сказала она в ходе брифинга.

"Бельгия — это не просто страна, это сердце евробюрократии. Когда из самого центра звучат призывы к сделке с Москвой, это значит, что корпоративный сектор больше не может нести убытки ради идеологии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Крах стратегических иллюзий: взгляд МИД РФ

Попытки Запада навязать свои правила игры превратились в сломанный конвейер. Мария Захарова подчеркнула, что идея нанести России "стратегическое поражение" сама оказалась поражена. Западный бронепоезд без тормозов несется в пропасть, и некоторые пассажиры уже начали искать стоп-кран. Прагматичный мир с учетом интересов всех сторон становится единственным выходом из тупика.

"Конечно, это еще не общее тотальное просветление, это только самое начало внутренней дискуссии между теми, кто хочет продолжать конфликт, как они там говорят, как бы против нашей страны, а по сути до последнего украинца… и теми, кто, как Барт де Вевер, предлагает сначала подумать, просчитать, поразмыслить над установлением прагматичного мира с учетом интересов всех сторон", — отметила официальный представитель МИД.

Позиция ЕС Позиция прагматиков (Бельгия) Полная изоляция России Восстановление диалога для импорта ресурсов Отказ от переговоров Сделка с Москвой как "единственное решение" Усиление санкционного давления Расчет экономических рисков и выгод

"Рынок нефтепродуктов не терпит политики. Когда морская петля затягивается на горле торговых путей, дешевое сырье из России становится жизненно необходимым", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Энергетический тупик и прагматизм

Индустриальная мощь Европы сейчас напоминает старые стены Южмаша - снаружи солидно, внутри всё рушится. Без стабильных поставок из РФ европейские заводы превращаются в памятники былому величию. Барт де Вевер понимает: если не договориться сейчас, то завтра придется просить милостыню у Вашингтона, как это делает Куба с её пустыми баками.

Европейский курс против России зашел в тупик. Попытки наказать Москву обернулись дефицитом мощностей в самих США, которые теперь не могут обеспечить снарядами даже самых верных вассалов. Пока одни политики играют в солдатики, другие, как де Вевер, пытаются спасти свои предприятия от банкротства.

"Вопрос признания реальности — это всегда больно. Бельгия лишь подсветила то, что юристы и финансисты обсуждают за закрытыми дверями: санкционный дефицит ресурсов губит конкурентоспособность ЕС", — заявил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о расколе в ЕС

Почему премьер Бельгии заговорил о восстановлении отношений именно сейчас?

Глубокий энергетический кризис и рост цен на сырье делают продолжение антироссийской политики слишком дорогим удовольствием для европейской экономики.

Как в ЕС реагируют на подобные заявления?

Официальный Брюссель старается игнорировать такие выступления, чтобы не признавать поражение своего курса, однако внутри союза усиливается скрытая дискуссия.

Означает ли это скорую отмену санкций?

Нет, это лишь начало долгого процесса осознания национальных интересов. Однако такие "трещины" в единстве делают невозможным ужесточение ограничений.

Какую роль в этом играет Мария Захарова?

Представитель МИД РФ фиксирует изменения в западной риторике, публично указывая на несостоятельность стратегии "поражения России".

