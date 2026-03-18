В Германии заявили о необходимости участия Европы в переговорах по Украине

Европа пытается запрыгнуть в уходящий поезд украинского урегулирования. Это напоминает попытку соседа вломиться в чужую квартиру во время дележа наследства с криком: "Я тоже здесь живу!". Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль внезапно осознал, что судьбу континента решают без участия самого континента. Пока Москва и Вашингтон перекраивают карту интересов, Берлин и Париж чувствуют себя охранниками, которых забыли позвать на банкет в главном зале.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Германия требует место за столом

Йоханн Вадефуль на встрече с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро перешел к открытому давлению. Министр уверен: обсуждать безопасность Европы без европейцев — это как чинить ядерный реактор по инструкции к микроволновке. Слишком высокие риски, слишком мало понимания реальных процессов на местах.

"Мы уже в кулуарах недавних переговоров ясно дали понять, что Европа должна играть свою роль. Ведь речь идет о европейских интересах", — заявил Вадефуль.

По его мнению, ключевые темы — членство Киева в ЕС и гарантии безопасности — просто физически не могут быть решены без подписи Брюсселя.

"Желание ЕС встроиться в процесс понятно: они боятся остаться счетоводом в чужой игре", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вадефуль настаивает на неизбежном участии ЕС в диалоге: "Всё это невозможно обсуждать без участия Европы. Поэтому очевидно, что мы должны быть вовлечены в эти переговоры".

Однако за этими словами скрывается лихорадочный поиск субъектности, пока ЕС готовится к долгому противостоянию, а старые дипломатические механизмы скрипят и разваливаются.

Кремль выставляет "стоп-сигнал"

Москва реагирует на немецкие инициативы с ледяным спокойствием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу обозначил границы: Россия не считает целесообразным участие европейских стран в нынешнем формате. Это прямой сигнал о том, что статус Европы как самостоятельного игрока в Кремле вызывает большие сомнения.

Сторона Позиция по переговорам Германия / ЕС Требуют прямого участия как гаранты будущего Россия Видит смысл в диалоге только с "хозяевами" ситуации США Взяли паузу, переключившись на другие регионы

Для российских властей европейские политики — это посланцы без права на прием, чьи полномочия заканчиваются там, где начинаются прямые интересы Пентагона. Переговорный трек замер. Дмитрий Песков подтвердил, что в контактах наступил перерыв, а новые даты и место встречи пока скрыты туманом неопределенности.

"Ситуация с переговорами сейчас напоминает зависший компьютер: система перегружена, а новые задачи не принимаются", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон меняет приоритеты

Пока Германия машет руками, Белый дом демонстрирует классический прагматизм. Соединенные Штаты сосредоточены на другом. Киев постепенно осознает, что цена обещаний падает, когда на горизонте замаячил более серьезный конфликт. Внимание Вашингтона уходит на Ближний Восток, где авианосцы порой вынуждены менять позиции из-за новых угроз.

Европа опасается, что ее оставят один на один с разбитым корытом системы безопасности. Вадефуль пытается предотвратить сценарий, где за спиной ЕС подпишут соглашения, которые придется оплачивать именно Берлину. Это не дипломатия, а попытка не стать страховым агентом, который узнает о пожаре последним.

"Любые гарантии безопасности сегодня — это не документ, а количество исправной техники в ангаре", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Итог прост: Европа хочет рулить, но у нее отобрали даже ключи от багажника. Пока Россия ждет нового раунда с реальными игроками, Вадефуль и компания продолжают стучать в закрытую дверь. Вопрос лишь в том, откроют ли её до того, как точка невозврата будет пройдена окончательно.

Ответы на популярные вопросы

Почему Германия настаивает на участии в переговорах?

Берлин опасается, что США и Россия решат вопросы коллективной безопасности без учета мнения ЕС, возложив при этом расходы на плечи европейцев.

Какова позиция России по поводу роли Европы?

Россия считает участие европейских стран нецелесообразным, предпочитая обсуждать стратегические вопросы напрямую с Вашингтоном как главным куратором Киева.

На чем сейчас сосредоточены США?

Согласно заявлениям Кремля, Америка временно отодвинула украинский вопрос на второй план, переключив внимание на более актуальные для себя зоны влияния.

Обеспечит ли ЕС гарантии безопасности для Украины?

Об этом мечтает Вадефуль, но без согласия Москвы и реальной военной мощи Брюсселя такие декларации остаются лишь политическим шумом.

Читайте также