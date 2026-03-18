Мария Захарова назвала единственное право, оставшееся у человека на Западе

Западная политическая машина работает как неисправный конвейер: фасад сверкает, но изнутри летит стружка и пахнет гарью. Пока мировые лидеры жонглируют лозунгами, реальность на Ближнем Востоке напоминает разбитое корыто, у которого оставили умирать целые регионы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала: гуманитарная повестка превратилась в пыль, уступив место специфическим ценностям.

Избирательная память и право на смену пола

Дипломатия сегодня напоминает ювелирное удаление кутикулы на пульте управления ядерным реактором — одно неловкое движение, и система идет вразнос. Захарова подчеркнула, что "прогрессивный мир" внезапно ослеп и оглох, когда речь зашла о выживании миллионов людей в зоне конфликта. Стандартный набор прав человека, который раньше насаждали с упорством миссионеров, схлопнулся до размеров одного медицинского кабинета.

"Видимо, мы все с вами что-то пропустили: где заявления различного вида организаций по правам человека? Такое впечатление, что от прав человека в западном исполнении осталось только право на смену пола, а про все остальные права как будто так аккуратненько забыли", — отметила дипломат.

Эта фраза звучит как приговор системе, где западная поддержка распределяется не по нужде, а по лояльности идеологическому мейнстриму.

"Западные институты демонстрируют паралич воли, когда дело касается реального голода, предпочитая обсуждать гендерную идентичность вместо логистических цепочек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ормузский узел: когда удобрения становятся золотыми

Ситуация в Ормузском проливе — это критический узел, который затянулся на шее мировой агрохимии. Через эту узкую "форточку" проходит до 30% всех мировых удобрений и сырья для их производства. Если этот вентиль перекроют, глобальный рынок еды ждет системный сбой, сопоставимый с коротким замыканием в старой проводке. Цены на агрохимию уже подскочили на 20%, и это только разминка перед настоящим кризисом.

Вместо того чтобы "трубить во все трубы", международные организации ведут себя как страусы, зарывшие голову в песок. Пока коалиция США пытается сохранить лицо в регионе, стоимость посевной в беднейших странах улетает в стратосферу. Это уже не просто экономика, а прямая угроза физическому выживанию, на которую закрывают зашторенные окна высоких кабинетов.

Маркер кризиса Текущее состояние Трафик через пролив 30% мировых поставок удобрений Рост цен на агрохимию +20% с начала года Реакция институтов Полное игнорирование угрозы

"Блокада или даже просто перебои в проливе спровоцируют дефицит, который невозможно закрыть за счет складских запасов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Эффект домино для беднейших стран

Мировая политика сегодня — это не шахматы, а домино, где падение одной костяшки в Персидском заливе выбивает почву из-под ног фермера в Африке. Ближневосточный кризис накладывается на энергетическую нестабильность, создавая идеальный шторм. Захарова настаивает: пора бить в набат, пока ситуация не стала необратимой для национальных экономик третьего мира.

Западные кураторы привыкли вытирать ноги о чаяния развивающихся стран, фокусируясь на собственных политических интригах. Они обсуждают отставку Макрона или коррупционные скандалы, в то время как фундамент мировой продовольственной безопасности трещит. Но когда пустые тарелки станут реальностью, "право на смену пола" вряд ли сойдет за полноценный обед.

"Юридически Запад технично обходит обязательства по гуманитарной поддержке, используя текущие конфликты как дымовую завесу", — добавил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о продовольственной ситуации

Почему Ормузский пролив так важен для продовольствия?

Это ключевая артерия для экспорта сырья, без которого производство удобрений невозможно технически.

На сколько выросли цены на агрохимию?

С начала текущего года зафиксирован рост стоимости на 20%, и динамика остается негативной.

Почему правозащитные организации молчат?

Мария Захарова полагает, что институты переориентировались на узкую повестку, игнорируя базовые потребности людей.

Как кризис на Ближнем Востоке ударит по ценам в магазинах?

Дорогие удобрения напрямую увеличивают себестоимость сельхозпродукции, что ведет к инфляции на полках.

Читайте также