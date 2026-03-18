Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночные пробуждения не дают выспаться: причина такого состояния может долго оставаться незамеченной
Минус один человек в салоне: Красноярск готовят к новой системе оплаты в автобусах
Северный экзамен для крыльев: три самолёта пройдут проверку в Архангельской области суровым климатом
В Волгоградской области заявили о волне отравлений домашних и бездомных собак
Потемнение в глазах после подъема сбивает с толку: дело может быть не только в давлении
Запах свежего хлеба может исчезнуть: старейшее производство Тамбова оказалось на грани закрытия
Эксперт рассказал, почему зумеры отказываются от карьеры ради личной жизни
Захарова заявила, что слова премьера Бельгии подтверждают раскол в ЕС
Угольные сердца Кузбасса замирают: закрытие шахт лишило тысячи горняков стабильного заработка

Мария Захарова назвала единственное право, оставшееся у человека на Западе

Мир

Западная политическая машина работает как неисправный конвейер: фасад сверкает, но изнутри летит стружка и пахнет гарью. Пока мировые лидеры жонглируют лозунгами, реальность на Ближнем Востоке напоминает разбитое корыто, у которого оставили умирать целые регионы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала: гуманитарная повестка превратилась в пыль, уступив место специфическим ценностям.

Мария Захарова
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Избирательная память и право на смену пола

Дипломатия сегодня напоминает ювелирное удаление кутикулы на пульте управления ядерным реактором — одно неловкое движение, и система идет вразнос. Захарова подчеркнула, что "прогрессивный мир" внезапно ослеп и оглох, когда речь зашла о выживании миллионов людей в зоне конфликта. Стандартный набор прав человека, который раньше насаждали с упорством миссионеров, схлопнулся до размеров одного медицинского кабинета.

"Видимо, мы все с вами что-то пропустили: где заявления различного вида организаций по правам человека? Такое впечатление, что от прав человека в западном исполнении осталось только право на смену пола, а про все остальные права как будто так аккуратненько забыли", — отметила дипломат.

Эта фраза звучит как приговор системе, где западная поддержка распределяется не по нужде, а по лояльности идеологическому мейнстриму.

"Западные институты демонстрируют паралич воли, когда дело касается реального голода, предпочитая обсуждать гендерную идентичность вместо логистических цепочек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ормузский узел: когда удобрения становятся золотыми

Ситуация в Ормузском проливе — это критический узел, который затянулся на шее мировой агрохимии. Через эту узкую "форточку" проходит до 30% всех мировых удобрений и сырья для их производства. Если этот вентиль перекроют, глобальный рынок еды ждет системный сбой, сопоставимый с коротким замыканием в старой проводке. Цены на агрохимию уже подскочили на 20%, и это только разминка перед настоящим кризисом.

Вместо того чтобы "трубить во все трубы", международные организации ведут себя как страусы, зарывшие голову в песок. Пока коалиция США пытается сохранить лицо в регионе, стоимость посевной в беднейших странах улетает в стратосферу. Это уже не просто экономика, а прямая угроза физическому выживанию, на которую закрывают зашторенные окна высоких кабинетов.

Маркер кризиса Текущее состояние
Трафик через пролив 30% мировых поставок удобрений
Рост цен на агрохимию +20% с начала года
Реакция институтов Полное игнорирование угрозы

"Блокада или даже просто перебои в проливе спровоцируют дефицит, который невозможно закрыть за счет складских запасов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Эффект домино для беднейших стран

Мировая политика сегодня — это не шахматы, а домино, где падение одной костяшки в Персидском заливе выбивает почву из-под ног фермера в Африке. Ближневосточный кризис накладывается на энергетическую нестабильность, создавая идеальный шторм. Захарова настаивает: пора бить в набат, пока ситуация не стала необратимой для национальных экономик третьего мира.

Западные кураторы привыкли вытирать ноги о чаяния развивающихся стран, фокусируясь на собственных политических интригах. Они обсуждают отставку Макрона или коррупционные скандалы, в то время как фундамент мировой продовольственной безопасности трещит. Но когда пустые тарелки станут реальностью, "право на смену пола" вряд ли сойдет за полноценный обед.

"Юридически Запад технично обходит обязательства по гуманитарной поддержке, используя текущие конфликты как дымовую завесу", — добавил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о продовольственной ситуации

Почему Ормузский пролив так важен для продовольствия?

Это ключевая артерия для экспорта сырья, без которого производство удобрений невозможно технически.

На сколько выросли цены на агрохимию?

С начала текущего года зафиксирован рост стоимости на 20%, и динамика остается негативной.

Почему правозащитные организации молчат?

Мария Захарова полагает, что институты переориентировались на узкую повестку, игнорируя базовые потребности людей.

Как кризис на Ближнем Востоке ударит по ценам в магазинах?

Дорогие удобрения напрямую увеличивают себестоимость сельхозпродукции, что ведет к инфляции на полках.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Нефть
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает
Авто
Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Последние материалы
Эксперт рассказал, почему зумеры отказываются от карьеры ради личной жизни
Захарова заявила, что слова премьера Бельгии подтверждают раскол в ЕС
Угольные сердца Кузбасса замирают: закрытие шахт лишило тысячи горняков стабильного заработка
В Германии заявили о необходимости участия Европы в переговорах по Украине
Азиатский секрет на карте: прямые маршруты свяжут столицу с экзотическим направлением
Парковка кусает за карман: изменения в штрафах Ростовской области затронут всех
Пот выступает даже в полном покое? Эти сбои в организме маскируются под безобидный симптом
Мария Захарова назвала единственное право, оставшееся у человека на Западе
Дружба крепче рубля: Башкортостан строит индустриальные парки с Узбекистаном и Таджикистаном
Филиал в каждом районе: банковский охват малых городов Томской области резко пошел в рост
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.