Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир

Выявленные нарушения в контроле за западной помощью могут привести не только к сокращению финансирования, но и к серьезным политическим последствиям для Киева. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ранее аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за $26 млрд помощи Киеву. Подрядчики на Украине не предоставляли отчеты или направляли их с задержками.

Адилова отметила, что выявленные нарушения неизбежно повлекут за собой реакцию со стороны западных партнеров и пересмотр механизмов контроля за выделяемыми средствами. Она указала, что формат помощи, скорее всего, изменится, а ее распределение станет более прозрачным и подотчетным. По ее мнению, даже при сохранении поддержки речь уже не будет идти о прежних масштабах и условиях.

"Поставки, возможно, продолжатся, но уже не в таком объеме и точно не будут проходить без отчетности. Контроль станет жестче, и прежние схемы больше не смогут работать как раньше. Речь идет о серьезных репутационных потерях — уже сформирован негативный образ страны. Это уже не просто коррупция, а тотальное воровство, которое становится очевидным для всех", — подчеркнула политолог.

Она добавила, что на этом фоне усиливается кризис доверия к украинским властям и их способности эффективно управлять поступающими ресурсами. Политолог обратила внимание, что накопленные проблемы могут повлиять не только на объемы помощи, но и на политическое взаимодействие с европейскими странами. По ее оценке, партнеры будут вынуждены учитывать эти факторы при дальнейшем принятии решений.

"Репутация страны настолько разрушена, что речь уже идет о полной потере доверия. Владимир Зеленский и его окружение скомпрометировали себя, и на этом фоне все больше вопросов возникает к самому характеру власти. Европейский союз будет вынужден признать, что этот режим недоговороспособен и коррумпирован. С таким режимом, по сути, даже в экстремальных условиях не готовы иметь дело. Это может привести к серьезным изменениям в подходах к поддержке", — заключила Адилова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.