Киев загнал себя в ловушку: скандал с миллиардами помощи грозит политическим ударом

Выявленные нарушения в контроле за западной помощью могут привести не только к сокращению финансирования, но и к серьезным политическим последствиям для Киева. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Ранее аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за $26 млрд помощи Киеву. Подрядчики на Украине не предоставляли отчеты или направляли их с задержками.

Адилова отметила, что выявленные нарушения неизбежно повлекут за собой реакцию со стороны западных партнеров и пересмотр механизмов контроля за выделяемыми средствами. Она указала, что формат помощи, скорее всего, изменится, а ее распределение станет более прозрачным и подотчетным. По ее мнению, даже при сохранении поддержки речь уже не будет идти о прежних масштабах и условиях.

"Поставки, возможно, продолжатся, но уже не в таком объеме и точно не будут проходить без отчетности. Контроль станет жестче, и прежние схемы больше не смогут работать как раньше. Речь идет о серьезных репутационных потерях — уже сформирован негативный образ страны. Это уже не просто коррупция, а тотальное воровство, которое становится очевидным для всех", — подчеркнула политолог.

Она добавила, что на этом фоне усиливается кризис доверия к украинским властям и их способности эффективно управлять поступающими ресурсами. Политолог обратила внимание, что накопленные проблемы могут повлиять не только на объемы помощи, но и на политическое взаимодействие с европейскими странами. По ее оценке, партнеры будут вынуждены учитывать эти факторы при дальнейшем принятии решений.