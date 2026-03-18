Убийство Лариджани открыло новые горизонты военного конфликта

Тайное убийство Лариджани: Иран ответил ударами

Видный иранский политик Али Лариджани был убит в результате атаки американских и израильских боевых самолетов, вызвав немедленную реакцию Тегерана.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ali Larijani (15)

Как сообщают источники агентства Fars, секретарь Высшего совета национальной безопасности Лариджани погиб на рабочем месте. Первоначальная информация о его гибели в доме дочери была опровергнута. В ответ на это Иран запустил ракеты "Хорремшехр 4" и "Кадр", поразив, по данным Fars, более 100 военных объектов в Израиле.

После удара часть Тель-Авива осталась без электричества, осложнив ситуацию на местах. Изначальные потери израильской стороны оцениваются в более 230 человек. Израиль подтвердил лишь двух погибших.

Директор Центра политических исследований Ирана Фарид Ширзат подчеркнул, что данная атака стала частью широкой стратегии Тегерана против давления, оказываемого Западом. Эта ситуация говорит о том, что Иран намерен не просто реагировать, а активизировать действия против своих противников.

Источник Fars также сообщает о принятых специальных мерах на управленческих уровнях страны:

«Для всех ответственных должностей и военных командиров назначено от 3 до 7 заместителей, чтобы в случае любого инцидента управление страной оборонные операции продолжались без малейших задержек или сбоев».

Ситуация обострилась в контексте продолжающегося конфликта с США и Израилем, что, по мнению экспертов, может привести к новой эскалации. Одним из первых реакций иранского народа стало выход на улицы с демонстрацией поддержки власти и против капитуляции перед "мировыми коррупционерами". Военный эксперт Александр Михайлов прямо заявил, что "ситуация в Иране кардинально меняется, и страны Запада должны учитывать это в своих планах". Это сигнал для мировых лидеров о том, что конфликт вступает в новую фазу.

Таким образом, иранская сторона демонстрирует решимость и готовность к контратакам, что делает дальнейшую переговорную стратегию крайне проблематичной.