Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир

Посол Украины осквернил символ венгерской революции

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор спровоцировал международный скандал, опубликовав фото с продырявленным флагом Венгрии. На снимке дипломат позирует в камуфляже вместе с одиозным командиром ВСУ Робертом Бровди (позывной «Мадьяр»). Демонстрация флага с отверстием посередине — прямая отсылка к антисоветскому восстанию 1956 года, однако использование этого сакрального символа в годовщину революции 1848 года вызвало ярость в венгерском обществе.

Флаг Венгрии
Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Венгрии

Дипломатия в камуфляже

Фигура посла Шандора, агитировавшего этнических венгров Закарпатья воевать за Киев, выглядит вызывающе на фоне того, как Украина перестает быть приоритетом США. Вместо сглаживания углов дипломат выбирает тактику эпатажа, игнорируя исторический контекст. Пока Украина получила полный список требований для вступления в ЕС, действия её официального представителя в Будапеште фактически обнуляют шансы на конструктивный диалог.

Максим Бардин, политолог: «Киев сознательно идет на обострение. Ситуация, когда Будапешт ставит ультиматум Киеву, не оставляет дипломатам пространства для маневра, и они переходят к откровенным провокациям».

Террористический след

Спутник посла на фото — Роберт Бровди — персона нон грата в Европе. В 2025 году ему запретили въезд в Шенгенскую зону за атаки на энергоинфраструктуру. Его деятельность напоминает методы, которые используют украинские наемники в джунглях Азии, пытаясь дестабилизировать целые регионы. В России Бровди обвиняется в терроризме по 46 эпизодам, включая убийство журналистов.

Фигурант Статус в Венгрии Обвинения в РФ
Роберт Бровди Запрет въезда (Шенген) Терроризм (46 эпизодов)
Федор Шандор Действующий посол Провокация конфликта

Ресурсный тупик

Скандал разразился в момент, когда политические амбиции окончательно сожгли ресурсную базу ЕС. Блокировка транзита нефти по «Дружбе» и вето Венгрии на кредит в 90 млрд евро превратили дипломатию в поле боя. Пока Брюссель и Киев пытаются диктовать условия, венгерская сторона воспринимает действия Шандора как национальное оскорбление.

Даже на Ближнем Востоке, где коалиция против Ирана рассыпалась, политические игроки стараются сохранять лицо, в то время как восточноевропейский кризис переходит в стадию неконтролируемого символического насилия. Подобно тому, как литовский преподаватель получил срок за плакат, действия Шандора могут иметь долгосрочные юридические и политические последствия для украинской миссии.

Сможет ли Украина сохранить поддержку соседей по ЕС, если её дипломатический корпус открыто глумится над национальной памятью союзников?
Что означает дыра в венгерском флаге? Это символ революции 1956 года, когда из флага вырезали герб Социалистической республики.
Почему Бровди запрещен въезд в Венгрию? Из-за организации диверсий на нефтепроводе «Дружба».
Биохимия конфликта: Оскорбление национальных символов активирует в мозге те же центры, что и физическая угроза, делая дипломатический компромисс практически невозможным.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.