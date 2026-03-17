Будапешт ставит ультиматум Киеву: Венгрия использует новый инструмент давения

Конфликт вокруг запуска нефтепровода "Дружба" стал частью более глубоких противоречий между Венгрией и Украиной, включая споры о финансировании Киева, позиции Будапешта по санкциям и накопившиеся политические разногласия, которые выходят далеко за рамки энергетической повестки. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на €90 млрд, пока Киев не запустит трубопровод "Дружба".

Бардин подчеркнул, что разногласия между Венгрией и Украиной сформировались задолго до ситуации с нефтепроводом и связаны с общей линией Будапешта внутри Евросоюза. По его словам, Венгрия последовательно выступает против наращивания финансовой поддержки Киева и критикует приоритеты Брюсселя. Он подчеркнул, что отдельным фактором остаются претензии по поводу положения венгерского меньшинства на Украине.

"Противоречия между Венгрией и Украиной зашли намного дальше, чем ситуация с нефтепроводом "Дружба". Венгрия считает, что Евросоюз несправедливо распределяет средства и направляет значительные ресурсы на поддержку Украины. При этом Будапешт поднимает вопрос прав этнических венгров, проживающих на украинской территории. К этому добавляется и личный конфликт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского", — отметил он.

Политолог пояснил, что блокировка поставок энергоресурсов используется как политический инструмент давления на Венгрию. По его словам, Киев таким образом реагирует на самостоятельную позицию Будапешта по санкциям. Эксперт отметил, что даже возможное восстановление поставок не приведет к изменению внешнеполитического курса Венгрии.

"Даже если энергоресурсы по трубопроводу пойдут, это не означает, что Венгрия изменит позицию по антироссийским санкциям, поскольку прямой связи между этими вопросами нет. Для Орбана это серьезный репутационный риск на фоне парламентских выборов. Оппозиция сразу использует это как аргумент против власти, обвиняя в смене позиции. Это усилит внутреннее давление, поэтому такие шаги для него крайне чувствительны", — подчеркнул эксперт.

Эксперт также указал на внутренние политические процессы в Венгрии и их влияние на текущую ситуацию. По его словам, несмотря на снижение рейтингов, правящая коалиция сохраняет шансы удержать власть, а оппозиция не обладает ресурсом для кардинальной смены курса. Он отметил, что на этом фоне в экспертной среде обсуждаются версии о возможном внешнем вмешательстве через финансирование политических сил.