Коалиция против Ирана рассыпалась: союзники США увидели опасный сценарий

Мир

Высокие военные риски, о которых Иран заранее предупреждал, отсутствие у США и их союзников возможностей для полноценной сухопутной операции, а также неудачи текущего сценария боевых действий сдерживают страны от участия в коалиции против Ирана. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Иранские призывники

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что союзники США сопротивляются американскому давлению по вопросу совместной разблокировки Ормузского пролива, а реакция стран варьируется от скептицизма до категорического отказа.

Михайлов отметил, что ключевым фактором остается высокая степень военных рисков, о которых Иран заранее предупреждал. По его словам, Тегеран неоднократно заявлял о готовности применить широкий спектр вооружений в случае эскалации. Он подчеркнул, что переход конфликта в полноценную военную фазу значительно отличается от политических обвинений и несет реальные последствия.

"Иран заранее предупреждал, что в случае эскалации будет применять весь спектр тяжелых наступательных вооружений. Одно дело — обвинять страну в создании ядерного оружия без доказательств, и совсем другое — вступать с ней в реальный военный конфликт. За последние недели стало понятно, что сценарий, на который рассчитывали США и Израиль, оказался не до конца состоятельным. Конфликт развивается не так, как планировалось изначально", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что географические и военные ограничения существенно осложняют проведение операции против Ирана. По его словам, отсутствие общей сухопутной границы не позволяет эффективно реализовать наступательные действия. Эксперт указал, что проведение наземной операции требует участия третьих стран, которые не готовы предоставлять свою территорию. Он также добавил, что морское и воздушное направления остаются уязвимыми из-за возможностей иранской обороны.

"Без сухопутной операции добиться поставленных целей невозможно, а для нее нужна территория соседних стран — Ирака, Турции, Азербайджана. При этом ни одна из этих стран не заинтересована в таком сценарии. С моря действовать крайне сложно из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, а в воздухе нет полного превосходства. Авиация вынуждена работать с дистанции, потому что система ПВО и противоракетной обороны Ирана сохраняет эффективность", — отметил специалист.

По словам специалиста, союзники США оценивают не только военные, но и политические риски участия в конфликте. Он отметил, что Вашингтон стремится перераспределить ответственность за развитие кампании на партнеров. Эксперт провел параллель с украинским направлением, где США также пытались снизить собственную вовлеченность. Он добавил, что в текущей ситуации президент США Дональд Трамп ищет возможности переключить внимание на другие внешнеполитические задачи.

"США пытаются переложить ответственность за дальнейшее развитие конфликта на союзников, как это уже происходило по другим направлениям. Партнерам предлагают фактически завершать кампанию, начатую без их участия и без международного мандата. При этом сами союзники понимают риски и не спешат втягиваться. Сейчас для Трампа стоит задача не только продолжать конфликт, но и найти способ выйти из него, не усугубив ситуацию, для этого он делает заявления про захват Кубы", — подчеркнул Михайлов.

Эксперт также отметил, что дальнейшая эскалация конфликта упирается в крайне рискованный сценарий. По его словам, фактически все основные виды вооружений уже задействованы, и следующий этап может быть связан с применением ядерного оружия. Он подчеркнул, что такой шаг приведет к тяжелым последствиям для Вашингтона. В лучшем случае США рискуют оказаться в положении государства-изгоя, а в более жестком варианте — столкнуться с ответной реакцией со стороны союзников Ирана.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
