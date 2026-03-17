Украина перестает быть приоритетом США: Трамп дал Европе тревожный сигнал

Снижение вовлеченности США в украинский конфликт связано с изменением приоритетов Вашингтона и перераспределением ресурсов на другие направления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не видят необходимости работать с Европой по Украине, отметив, что конфликт находится за тысячи миль от американской территории.

Подберезкин указал, что курс на снижение активности США в украинском направлении начал формироваться еще при предыдущей администрации. По его словам, происходило постепенное сокращение объемов помощи и изменение подхода к поставкам вооружений. Он отметил, что ответственность все больше перекладывалась на европейские страны.

"Для Трампа Украина не является приоритетным направлением, и этот курс начал формироваться еще при предыдущей администрации. Соединенные Штаты постепенно сокращали финансовую поддержку и объемы поставок современных вооружений. При Трампе этот процесс усилился: фактически произошло сворачивание финансовой помощи и ограничение поставок новейших систем. В настоящее время США поставляют Европе вооружение на платной основе, при этом речь идет не о самых современных образцах", — отметил он.

Политолог добавил, что участие США в переговорах сохранится, несмотря на снижение интереса к самому конфликту. По его словам, такой формат позволяет Вашингтону удерживать влияние на ситуацию без дополнительных затрат. Эксперт пояснил, что переговорный процесс остается удобным инструментом внешнеполитического давления.

"Я не думаю, что США будут выходить из переговоров, потому что это способ влиять на Украину без дополнительных затрат. Для этого не нужно тратить серьезные ресурсы, но при этом сохраняется возможность воздействия на ситуацию. Такой формат позволяет Вашингтону держать вопрос под контролем. В то же время для США важно постепенно убрать эту тему с повестки, поскольку она им мешает, и сделать это можно только оставаясь участником переговорного процесса", — заключил Подберезкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
