Украина перестает быть приоритетом США: Трамп дал Европе тревожный сигнал

Снижение вовлеченности США в украинский конфликт связано с изменением приоритетов Вашингтона и перераспределением ресурсов на другие направления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не видят необходимости работать с Европой по Украине, отметив, что конфликт находится за тысячи миль от американской территории.

Подберезкин указал, что курс на снижение активности США в украинском направлении начал формироваться еще при предыдущей администрации. По его словам, происходило постепенное сокращение объемов помощи и изменение подхода к поставкам вооружений. Он отметил, что ответственность все больше перекладывалась на европейские страны.

"Для Трампа Украина не является приоритетным направлением, и этот курс начал формироваться еще при предыдущей администрации. Соединенные Штаты постепенно сокращали финансовую поддержку и объемы поставок современных вооружений. При Трампе этот процесс усилился: фактически произошло сворачивание финансовой помощи и ограничение поставок новейших систем. В настоящее время США поставляют Европе вооружение на платной основе, при этом речь идет не о самых современных образцах", — отметил он.

Политолог добавил, что участие США в переговорах сохранится, несмотря на снижение интереса к самому конфликту. По его словам, такой формат позволяет Вашингтону удерживать влияние на ситуацию без дополнительных затрат. Эксперт пояснил, что переговорный процесс остается удобным инструментом внешнеполитического давления.