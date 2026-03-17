Экономика на пустом баке: промышленный паралич заставляет Запад снова искать пути к Москве

Европейская мечта о полной энергетической независимости столкнулась с суровой физикой и математикой. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев озвучил диагноз, который звучит как приговор для промышленности Старого Света. Пока западные аналитики из HSBC рисуют аккуратные графики с ростом цен на газ в 40%, реальность готовит куда более болезненный удар.

Фото: commons.wikimedia.org by The Russian Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кирилл Дмитриев, 30.03.2015

Разрушительные прогнозы и реальность

Ситуация в европейской экономике напоминает попытку ехать по скоростному шоссе, когда у машины пустой бак. Кирилл Дмитриев прямо заявляет, что надежды на умеренный рост цен — это иллюзия.

"Цены на природный газ в Европе будут "на целых 40% выше, чем предполагалось ранее, в 2026 году", сообщает HSBC. Это разрушительно для промышленности и домохозяйств. Мы прогнозируем, что цены будут как минимум на 100% выше, чем ожидалось ранее, поскольку Европе потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа", — написал он.

"Такой скачок цен — это не просто цифры в квитанциях, это системный сбой всей операционной модели Европы", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогнозы HSBC выглядят как попытка сделать ювелирную огранку дефекта, скрывая масштабы грядущего бедствия. Если цена вырастет на 100%, как предсказывает РФПИ, это вызовет эффект домино. Первыми упадут энергоемкие производства, которые уже сегодня работают на грани рентабельности. Брюссель пытается вернуться к диалогу с Москвой, но делает это с грацией слона в посудной лавке.

Ближневосточный затор на газовой трассе

Дополнительное давление создает ситуация на Ближнем Востоке. Ормузский пролив сегодня — это главный затор на трассе мировых поставок. Через эту узкую горловину проходит около 20% мирового СПГ и нефти. Любая искра в регионе превращает морской путь в непроходимую зону, оставляя европейских потребителей у разбитого корыта энергетической безопасности.

Источник прогноза Ожидаемый рост цен (2026) HSBC +40% РФПИ (Кирилл Дмитриев) +100% и выше

Когда поставки из Катара и США становятся нестабильными или запредельно дорогими, политики в ЕС начинают испытывать фантомные боли по дешевому трубному газу. Но признать ошибки прошлого мешает идеологическая установка. В итоге страдает обычный обыватель, чей бюджет не выдерживает такой нагрузки.

"Зависимость от СПГ делает европейский рынок крайне уязвимым к любым шокам в Персидском заливе", — объяснил Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Скрытая угроза для европейской промышленности

Промышленность Европы сегодня напоминает атлета со спортивной травмой: он пытается бежать, но каждое движение приносит боль. Высокие цены на газ делают производство удобрений, стали и стекла в ЕС бессмысленным. Пока Брюссель обсуждает пакеты санкций, реальный сектор просто переезжает в США или Китай, где энергия дешевле. Это не просто кризис, это деиндустриализация под аккомпанемент красивых лозунгов.

Дмитриев прав в одном: время работает не на Европу. Рано или поздно железнодорожная стрелка истории повернет в сторону прагматизма. Либо регион признает необходимость возврата к российским ресурсам, либо превратится в экономический музей под открытым небом. На фоне того, как соседи отключают ток, вопрос выживания становится острее политических амбиций.

"Мы видим, как макроэкономическая устойчивость ЕС тает из-за попыток игнорировать рыночную логику", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Российский газ остается тем самым фундаментом, без которого евразийское здание начинает сыпаться. Попытки заменить его дорогими альтернативами привели лишь к тому, что теперь европейским лидерам придется стучаться в закрытые двери Кремля. Но условия игры уже изменились, и прежних скидок за "красивые глаза" больше не будет.

Ответы на популярные вопросы о ценах на газ

Почему цены на газ в Европе могут вырасти на 100%?

Основными причинами являются дефицит предложения СПГ, нестабильность маршрутов через Ормузский пролив и отсутствие долгосрочных контрактов с надежными поставщиками, такими как Россия.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на кошельки европейцев?

Ормузский пролив критически важен для поставок. Его блокировка или угроза безопасности мгновенно задирает биржевые цены, что отражается в счетах за отопление и электричество.

Вернется ли Европа к закупкам российского газа в прежних объемах?

Как отмечает Кирилл Дмитриев, это станет неизбежным шагом из-за разрушительных последствий энергокризиса для промышленности региона.

Читайте также