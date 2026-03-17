Европейская мечта о полной энергетической независимости столкнулась с суровой физикой и математикой. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев озвучил диагноз, который звучит как приговор для промышленности Старого Света. Пока западные аналитики из HSBC рисуют аккуратные графики с ростом цен на газ в 40%, реальность готовит куда более болезненный удар.
Ситуация в европейской экономике напоминает попытку ехать по скоростному шоссе, когда у машины пустой бак. Кирилл Дмитриев прямо заявляет, что надежды на умеренный рост цен — это иллюзия.
"Цены на природный газ в Европе будут "на целых 40% выше, чем предполагалось ранее, в 2026 году", сообщает HSBC. Это разрушительно для промышленности и домохозяйств. Мы прогнозируем, что цены будут как минимум на 100% выше, чем ожидалось ранее, поскольку Европе потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа", — написал он.
"Такой скачок цен — это не просто цифры в квитанциях, это системный сбой всей операционной модели Европы", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Прогнозы HSBC выглядят как попытка сделать ювелирную огранку дефекта, скрывая масштабы грядущего бедствия. Если цена вырастет на 100%, как предсказывает РФПИ, это вызовет эффект домино. Первыми упадут энергоемкие производства, которые уже сегодня работают на грани рентабельности. Брюссель пытается вернуться к диалогу с Москвой, но делает это с грацией слона в посудной лавке.
Дополнительное давление создает ситуация на Ближнем Востоке. Ормузский пролив сегодня — это главный затор на трассе мировых поставок. Через эту узкую горловину проходит около 20% мирового СПГ и нефти. Любая искра в регионе превращает морской путь в непроходимую зону, оставляя европейских потребителей у разбитого корыта энергетической безопасности.
|Источник прогноза
|Ожидаемый рост цен (2026)
|HSBC
|+40%
|РФПИ (Кирилл Дмитриев)
|+100% и выше
Когда поставки из Катара и США становятся нестабильными или запредельно дорогими, политики в ЕС начинают испытывать фантомные боли по дешевому трубному газу. Но признать ошибки прошлого мешает идеологическая установка. В итоге страдает обычный обыватель, чей бюджет не выдерживает такой нагрузки.
"Зависимость от СПГ делает европейский рынок крайне уязвимым к любым шокам в Персидском заливе", — объяснил Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Промышленность Европы сегодня напоминает атлета со спортивной травмой: он пытается бежать, но каждое движение приносит боль. Высокие цены на газ делают производство удобрений, стали и стекла в ЕС бессмысленным. Пока Брюссель обсуждает пакеты санкций, реальный сектор просто переезжает в США или Китай, где энергия дешевле. Это не просто кризис, это деиндустриализация под аккомпанемент красивых лозунгов.
Дмитриев прав в одном: время работает не на Европу. Рано или поздно железнодорожная стрелка истории повернет в сторону прагматизма. Либо регион признает необходимость возврата к российским ресурсам, либо превратится в экономический музей под открытым небом. На фоне того, как соседи отключают ток, вопрос выживания становится острее политических амбиций.
"Мы видим, как макроэкономическая устойчивость ЕС тает из-за попыток игнорировать рыночную логику", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.
Российский газ остается тем самым фундаментом, без которого евразийское здание начинает сыпаться. Попытки заменить его дорогими альтернативами привели лишь к тому, что теперь европейским лидерам придется стучаться в закрытые двери Кремля. Но условия игры уже изменились, и прежних скидок за "красивые глаза" больше не будет.
Основными причинами являются дефицит предложения СПГ, нестабильность маршрутов через Ормузский пролив и отсутствие долгосрочных контрактов с надежными поставщиками, такими как Россия.
Ормузский пролив критически важен для поставок. Его блокировка или угроза безопасности мгновенно задирает биржевые цены, что отражается в счетах за отопление и электричество.
Как отмечает Кирилл Дмитриев, это станет неизбежным шагом из-за разрушительных последствий энергокризиса для промышленности региона.
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.