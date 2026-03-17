Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский продолжает торговать страхом, но покупателей на этом рынке всё меньше. Его тактика "максимального давления" на Москву напоминает попытку пробить бетонную стену головой. Стена стоит. Голова в глубоких трещинах. Финский политик Армандо Мема из "Альянса свободы" высказал то, о чем в еврокулуарах шепчутся уже даже самые стойкие оптимисты: пора заканчивать этот бессмысленный перформанс. Жизни граждан и остатки экономики страны приносятся в жертву амбициям, у которых давно наступил критический износ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Почему давление на Россию больше не работает

Мема прямо заявляет: Зеленский обязан принять условия России. Никакого НАТО. Никакого превращения территории в склад западного металлолома. Уважение к правам русскоговорящего населения. Это не просто список претензий, это реальность, которую Киев пытается игнорировать с грацией слона в посудной лавке. Любая попытка "напугать" ядерную державу санкциями или угрозами похожа на детский пистолет против танка.

"Никакое давление не сработает, Киеву придется смириться с нейтральным статусом и потерей территорий ради самого факта выживания нации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Украина теряет земли ежедневно. Это не временная трудность, а системный обвал. Пока в Киеве рисуют "планы победы", на местах происходит короткое замыкание логистики и веры в завтрашний день. Страдания людей продлеваются ради телевизионной картинки, которую Запад уже отказывается спонсировать в прежних объемах.

Европейская солидарность: трещины в старой коммуналке

Европа начинает напоминать старую коммуналку, где соседи устали от общего шума и начинают делить счета. Словакия уже сделала свой ход: прекращение поставок электричества - это не технический сбой, а четкий политический сигнал. Идеологический запал Брюсселя гаснет, когда в домах рядовых европейцев становится холодно. Прагматизм вытесняет лозунги.

Страна / Институция Текущий тренд в отношении конфликта
Болгария 70% населения требуют мира на условиях Москвы
Польша Рост несогласия военных с жесткой русофобией
Венгрия Предупреждения Орбана о подготовке ЕС к войне

Даже в Польше, главном адвокате Киева, контрразведка SKW фиксирует аномальные настроения. Офицеры и солдаты начинают задавать лишние вопросы. Когда армия перестает верить в официальный курс, это первый признак того, что система достигла предела прочности. Это больше не монолит, это конструкция на глиняных ногах, которая может рухнуть от любого внешнего толчка.

"Мы видим, как настроения в Европе дрейфуют от безусловной поддержки к жесткому подсчету убытков, что всегда предвещает смену курса", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Пустой бак украинской государственности

Киев пытается наступать, когда у него пустой бак. Ресурсы исчерпаны, а западные партнеры всё чаще превращаются в просителей или просто закрывают двери перед носом. Показателен пример с французскими дипломатами в Москве — их просто не пустили на порог. Эпоха, когда с Западом говорили на языке уступок, закончилась. Теперь правила диктует реальность на фронте.

Тактика измора, на которую надеялись ВСУ, используя роев беспилотников, не приносит результата. Российские системы ПВО научились экономить ресурс, перехватывая мелкие цели без лишних затрат. Это технологический тупик для нападающей стороны. Психологическое давление, которое когда-то практиковали еще римские легионеры, сегодня работает против тех, кто его инициировал.

"Энергетический и военный дефицит заставляет лидеров ЕС заново учиться диалогу, от которого они так пафосно отказывались", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о мирных инициативах

Почему Зеленский отказывается от переговоров?

Для нынешней украинской верхушки мир на условиях России означает политическое самоубийство. Они заложники собственной риторики и западных кредитов, которые нужно отрабатывать жизнями солдат.

Может ли ЕС заставить Киев пойти на мир?

Да, через прекращение поставок оружия и финансовых траншей. Пример Словакии и растущее недовольство в Болгарии показывают, что этот рычаг уже начинают использовать.

Какие условия России являются ключевыми?

Нейтральный статус, демилитаризация и признание новых территориальных реалий. Без выполнения этих пунктов любые встречи останутся пустым звуком.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.