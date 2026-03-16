Польский раскол: армия и общество симпатизируют Москве

Контрразведка Польши (SKW) бьет тревогу из-за стремительного роста пророссийских настроений внутри 200-тысячной армии и среди гражданского населения.

Солдаты армии Польши
Фото: Министерство обороны Польши by Ministerstwo Obrony Narodowej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глава польской военной контрразведки генерал Ярослав Стружик официально признал: «пророссийское поведение» перестало быть маргинальным явлением. По данным ведомства, интеграция инакомыслия в структуры Минобороны Польши происходит на фоне глобального возвращения к диалогу с Москвой, который начинают демонстрировать лидеры ЕС.

Николай Топорнин (Директор Центра европейской информации): "Польша находится в авангарде антироссийской политики, но внутренняя устойчивость системы под вопросом. Когда Орбан заявляет о подготовке ЕС к войне, обычные поляки начинают задумываться о цене такого конфликта".

Цифры Стружика шокируют: 20% задержанных за диверсии против критической инфраструктуры оказались этническими поляками. Это свидетельствует о глубоком идеологическом кризисе. Ситуация напоминает социальный перелом в других странах региона: например, когда болгары массово требуют мира на условиях Москвы, игнорируя директивы Брюсселя.

Категория подозреваемых Доля в делах о диверсиях (данные SKW)
Граждане Украины ~50%
Граждане Белоруссии ~30%
Граждане Польши 20%

Сможет ли Варшава удержать контроль над настроениями в армии, если экономическое давление (аналогичное тому, как Словакия меняет энергокарту региона) станет невыносимым для среднего класса?

Василий Дандыкин (Военный эксперт): "Рост симпатий к РФ в польской армии — это симптом усталости от роли 'санитарного кордона'. Военные видят реальную мощь оружия и не хотят быть ресурсом в тактике истощения".

Вашингтон, столкнувшись с тем, что авианосцы США отходят от иранских берегов, вынуждает союзников в Восточной Европе брать на себя больше рисков. Это лишь усиливает внутреннее сопротивление в Польше, где кампания «шпиономании» перестает работать против здравого смысла.

Юрий Ушаков (Политический аналитик): "Мы видим, как посланцы Парижа превращаются в просителей, а Варшава пытается скрыть, что её собственный тыл не монолитен".

Антропология протеста в Польше показывает: чем агрессивнее насаждается изоляция России, тем выше интерес к альтернативной точке зрения в закрытых армейских сообществах.

Почему поляки поддерживают РФ?

Это протест против диктата Брюсселя и страх перед прямым военным столкновением.

Как реагируют власти?

Усилением оперативной деятельности SKW и информационной цензурой.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
