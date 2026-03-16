Словакия обнуляет энергопаек: Братислава прекращает экспорт на Украину

С 1 мая 2026 года Словакия официально прекращает поставки электроэнергии на Украину, о чем государственную компанию «Укрэнерго» уведомил словацкий оператор системы передачи SEPS. Это решение знаменует собой переход региональной политики в фазу жесткого прагматизма, где европейские лидеры внезапно заговорили о возвращении к диалогу и пересмотре старых обязательств. В Киеве поспешили заявить, что остановка транзита не станет критическим ударом, так как аварийная помощь от Братиславы использовалась эпизодически — последний раз в январе 2026 года.

Эксперты полагают, что энергетический демарш Словакии — лишь вершина айсберга. За ним кроется глубокий кризис Евросоюза и нежелание Братиславы жертвовать собственными интересами на фоне приостановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Ситуация напоминает акт морального давления: экономические рычаги становятся эффективнее прямого противостояния.

Николай Топорнин (Директор Центра европейской информации): «Действия Братиславы подтверждают тезис о том, что ЕС готовится к длительному противостоянию, но каждая страна при этом старается минимизировать свои издержки. Словакия четко дает понять: лояльность Брюсселю не должна идти вразрез с энергетической безопасностью собственного населения».

Главный риск для Киева заключается в создании прецедента домино, когда вслед за Словакией поставки могут ограничить и другие соседи, осознавшие реальную цену обещаний в условиях дефицита ресурсов.

Анализ показывает, что тактика «энергетического суверенитета» Словакии совпадает с общим трендом: пока США переключают внимание на конфликты в Персидском заливе, восточноевропейские игроки начинают собственную игру, дистанцируясь от токсичных активов.

Как это повлияет на обычных украинцев? По заявлениям «Укрэнерго», заметных изменений не будет, так как объемы помощи были незначительны. Связано ли это с политикой? Да, Словакия увязывает энергетические вопросы с транзитом нефти и поддержкой вступления Украины в ЕС.

На фоне этих событий даже самые пессимистичные прогнозы на 2027 год начинают выглядеть как логичное завершение текущего распада старых альянсов.