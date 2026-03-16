Урок выживания длиной в две тысячи лет: находка в Гиппосе показала запредельный цинизм легионеров

Античный троллинг: в Израиле нашли пращную пулю с насмешкой
Археологи в древнем городе Гиппос обнаружили свинцовую пулю для пращи возрастом 2000 лет, на которой выгравировано издевательское послание, призывающее врага «усвоить урок».
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Археолог в Фанагории
Баллистика и лингвистика: детали находки
Тактика «психологической войны» древности
Мнение экспертных групп
Снаряд миндалевидной формы весом 38 граммов был найден вблизи Галилейского моря. На литом свинце сохранилась надпись на греческом языке — императив, означающий «учись» или «получи опыт». Ученые уверены: это форма античного психологического давления.
Пуля была выпущена защитниками Гиппоса по нападавшим, двигавшимся по склону. Опытные пращники того времени могли вести точный огонь на дистанции до 300 метров.
Параметр снаряда
Значение
Материал
Литой свинец
Вес / Длина
38 г / 3,2 см
Текст
«Учись!» (греч.)
Антрополог (Behavioral Science): «Использование текста на оружии превращает механическое убийство в акт коммуникации. Это способ дегуманизации противника, превращение битвы в образовательный процесс через боль». Военный историк (Tactical Analysis): «Снаряд с надписью — это редкий артефакт элитного подразделения. Обычные пули были "немыми", здесь же мы видим индивидуализацию ярости». Архео-химик (Material Science): «Свинец — идеальный носитель. Его легко отливать, он обладает высокой плотностью и позволяет наносить четкую гравировку, сохраняющуюся тысячелетиями в агрессивной почве».
Интересно, что из 70 найденных в регионе пуль лишь одна несла вербальное послание.
Зачем писали на пулях? Для деморализации врага и опознания подразделения-отправителя.
Почему именно свинец? Из-за высокого удельного веса и низкой температуры плавления.
Кто мог прочесть надпись? Вероятно, только те, кто собирал снаряды после боя или те, в кого они попадали.