Урок выживания длиной в две тысячи лет: находка в Гиппосе показала запредельный цинизм легионеров

Археологи в древнем городе Гиппос обнаружили свинцовую пулю для пращи возрастом 2000 лет, на которой выгравировано издевательское послание, призывающее врага «усвоить урок».

Снаряд миндалевидной формы весом 38 граммов был найден вблизи Галилейского моря. На литом свинце сохранилась надпись на греческом языке — императив, означающий «учись» или «получи опыт». Ученые уверены: это форма античного психологического давления.

Пуля была выпущена защитниками Гиппоса по нападавшим, двигавшимся по склону. Опытные пращники того времени могли вести точный огонь на дистанции до 300 метров.